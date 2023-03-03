Старше самой Солнечной системы — исследователи обнаружили в образцах астероида Рюгу важные для жизни молекулы

Ученые проанализировали образцы грунта из астероида, вращающегося вокруг Солнца между Землей и Марсом, и обнаружили, что он содержит множество молекул, которые называют «строительными блоками для жизни».

Исследование, опубликованное в журнале Science, раскрывает состав 5 граммов космической породы, полученной из астероида Рюгу, которую в 2020 году привез японский космический корабль Hayabusa2. (Еще в 2010 году другая миссия Hayabusa попыталась доставить образцы из астероида Итокава – однако из-за сбоя в системе сбора, исследователи получили лишь микрограмм космической пыли).

Анализ показал, что богатый углеродом астероид содержит и важные для жизни молекулы, включая 15 аминокислот — строительных блоков для белка, имеющихся в живых организмах. Ранее ученые обнаруживали называемые пробиотики в метеоритах, которые упали на Землю — но их наличие на поверхности или внутри астероида не было подтверждено. В этом случае органические молекулы обнаружили в поверхностной пыли.

«Их наличие на поверхности астероида — несмотря на суровую среду, обусловленную температурой и ультрафиолетовым излучением в условиях высокого вакуума — свидетельствует о том, что верхние слои поверхности Рюгу содержат потенциал для защиты органических молекул», — говорит в заявлении руководитель исследования Хироши Нараока из университета Кюсю в Японии.

Фактически это означает, что астероиды потенциально могут распространять такие «строительные блоки для жизни» по всей Солнечной системе.

Еще одно исследование, опубликованное в Science, раскрывает возраст органических материалов Рюгу — вероятно, они появились раньше самой Солнечной системы, образовавшись в облаке первобытной межзвездной пыли, которая впоследствии формировала материнское тело Рюгу.

Рюгу относится к самой распространенной категории астероидов (астероиды типа C или углеродные астероиды); 75% найденных в Солнечной системе астероидов – углеродные. По сути, это обломки, которые остались после формирования Солнечной системы — поэтому они достаточно интересны в плане изучения молекул, появившихся почти 4,5 млрд лет назад.

NASA, в рамках сотрудничества с Японским космическим агентством, получило около 10% образца Рюгу; дополнительные исследования проводились и в Европе.

Команда Нараока взяла около 30 микрограмм космической породы, который исследовали, добавляя разнообразные растворители. Ученые обнаружили тысячи соединений, содержащих углерод, водород, азот, кислород и/или серу, включая 15 аминокислот. Обнаруженные вещества согласуются с теми, что были найдены в углеродных метеоритах, сказал соавтор исследования, астробиолог из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Джейсон Дворкин.

Однако исследователи не нашли сахаров или нуклеооснов, ключевых компонентов ДНК и РНК.

«Вполне возможно, что эти соединения присутствуют в астероиде Рюгу, но мы их вряд ли сможем обнаружить, учитывая относительно небольшую массу образца, доступного для исследования», – сказал соавтор исследования, еще один астробиолог из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Дэниел Главин.

Исследователи только начали анализировать образцы и вскоре планируют сравнить их с образцами другого астероида. В сентябре миссия NASA OSIRIS-REx планирует доставить на Землю образцы из другого углеродного астероида – (101955) Бенну.

«Ожидается, что OSIRIS-REx доставит гораздо большее количество образцов Бенну и предоставит еще одну важную возможность найти следы органических строительных блоков жизни в богатом углеродом астероиде», — сказал Дворкин.

Источник: livescience