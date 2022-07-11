Поверхность астероида Бенну, которого коснулся зонд NASA OSIRIS-REx, оказалась рыхлой, как «яма из пластиковых шариков»

Почти два года назад автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx успешно коснулась поверхности астероида Бенну в рамках кульминационного момента своей миссии по забору грунта с небесного тела. Это была первая такая операция для NASA. Хотя миссия не вернётся на Землю до конца следующего года, NASA поделилось некоторой информацией об астероиде Бенну.

Космическое агентство сообщило, что поверхность астероида Бенну оказалась очень рыхлой. Аппарат OSIRIS-REx погрузился бы в небесное тело, если бы космический корабль не запустил свои двигатели сразу после касания поверхности астероида. Как оказалось, частицы, составляющие внешнюю поверхность Бенну, представляют собой рыхлую субстанцию. Они очень слабо связаны друг с другом.

«Если бы человек наступил на Бенну, он почувствовал бы очень небольшое сопротивление, как если бы ступил в яму с пластиковыми шариками – популярную детскую игровую зону», — сообщило NASA.

И это вовсе не то, что учёные ожидали найти на Бенну. Наблюдая за астероидом с Земли, ожидалось, что его поверхность будет покрыта гладким материалом, напоминающим песчаный пляж. Реакция Бенну на приземление OSIRIS-REx озадачила учёных. После непродолжительного взаимодействия с астероидом космический корабль оставил кратер шириной 8 метров. В ходе лабораторных испытаний процедура захвата «едва сработала».

#OSIRISREx data gathered during sample collection show that asteroid Bennu's exterior is made up of loosely packed & lightly bound rock. So, standing on its surface would feel like being in a plastic ball pit. Ready, set, jump! https://t.co/xX75KDjAFW pic.twitter.com/P0xxIte2jN — NASA 360 (@NASA360) July 8, 2022

Проанализировав данные с космического корабля, учёные обнаружили, что он столкнулся с очень слабым сопротивлением. Оно было примерно таким же, которое ощущает человек на Земле, надавливая на поршень во френч-прессе.

«К тому времени, когда мы запустили двигатели, чтобы покинуть поверхность, мы все еще погружались в астероид», — сказал ученый из команды OSIRIS-REx Рон Баллоуз.

По данным NASA, находки на Бенну могут помочь учёным лучше интерпретировать удалённые наблюдения за другими астероидами. В свою очередь это может помочь агентству в разработке будущих миссий на астероиды.

«Я думаю, что мы всё ещё в начале понимания того, что представляют собой эти тела, потому что они ведут себя очень нелогичным образом», — сказал член команды OSIRIS-REx Патрик Мишель.

Источник: Engadget