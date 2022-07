Поверхность астероида Бенну, которого коснулся зонд NASA OSIRIS-REx, оказалась рыхлой, как «яма из пластиковых шариков»

Почти два года назад автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx успешно коснулась поверхности астероида Бенну в рамках кульминационного момента своей миссии по забору грунта с небесного тела. Это была первая такая операция для NASA. Хотя миссия не вернётся на Землю до конца следующего года, NASA поделилось некоторой информацией об астероиде Бенну.

Космическое агентство сообщило, что поверхность астероида Бенну оказалась очень рыхлой. Аппарат OSIRIS-REx погрузился бы в небесное тело, если бы космический корабль не запустил свои двигатели сразу после касания поверхности астероида. Как оказалось, частицы, составляющие внешнюю поверхность Бенну, представляют собой рыхлую субстанцию. Они очень слабо связаны друг с другом.

И это вовсе не то, что учёные ожидали найти на Бенну. Наблюдая за астероидом с Земли, ожидалось, что его поверхность будет покрыта гладким материалом, напоминающим песчаный пляж. Реакция Бенну на приземление OSIRIS-REx озадачила учёных. После непродолжительного взаимодействия с астероидом космический корабль оставил кратер шириной 8 метров. В ходе лабораторных испытаний процедура захвата «едва сработала».

