В ответ на Snapdragon 855+. MediaTek дразнит анонсом флагманской SoC Helio G90 для геймерских смартфонов

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Как известно, однокристальные системы MediaTek сейчас особо не пользуются спросом у известных производителей смартфонов, но они по-прежнему достаточно востребованы у местных китайских производителей. Кроме того, последние действия со стороны MediaTek явно указывают на желание компании переломить ситуацию — снова стать видным игроком на международной арене и вернуться в сегмент флагманских SoC (последнее время компания выпускала только бюджетные и среднеуровневые платформы).

Недавно MediaTek опередила Qualcomm в выпуске первой мобильной SoC со встроенным модемом 5G (таковой стала Helio M70). Теперь же, похоже, MediaTek решила ответить на представленную вчера флагманскую SoC Snapdragon 855+ для игровых смартфонов нового поколения. Ответом должна стать грядущая SoC Helio G90, чья официальная премьера ожидается в конце этого месяца.

К сожалению, тизер-изображение предстоящего анонса Helio G90 не содержит особых подробностей, кроме подтверждения названия, которое само по себе является очевидным намеком на позиционирование платформы (G — явная отсылка к Gaming). Да и то, что тизер этот был опубликован сразу же после анонса Snapdragon 855+ не может быть простым совпадением.

На постере также присутствует рекламные слоганы. Если перевести с китайского, получится «Ядро игры, пробуждение военной мощи». То есть, ничего полезного выжать из них нельзя.

Предположительно, Helio G90 будет изготавливаться по 7-нанометровому технологическому процессу и выступит основной для моделей с поддержкой 5G.

Меньше месяца назад MediaTek представила 12-нанометровую восьмиядерную платформу Helio P65. В ее конфигурацию входит восьмиядерный CPU (два ядра ARM Cortex-A75 частотой 2,0 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 частотой 1,7 ГГц) и GPU ARM Mali-G52 (820 МГц). Первым смартфоном на ней выступит индийская версия смартфона Vivo S1, ранее дебютировавшего в Китае.

Источник: Gizmochina