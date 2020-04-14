В Play Store для Chrome OS некоторые Android-приложения начали заменяться PWA-аналогами





Компания Google начинает заменять некоторые Android-приложения в магазине Play Store для пользователей Chrome OS своими аналогами Progressive Web App (PWA). Первым в начале этого месяца заменили приложение Twitter, а теперь дошла очередь и до YouTube TV. Такой шаг является долгожданным дополнением для пользователей Chromebook.

Хотя возможность установки Android-приложений на Chromebook является отличной функцией, эти приложения, как правило, более ресурсоёмки, что плохо влияет на производительность и автономность устройств с Chrome OS. Приложения PWA фактически являются веб-сайтами, которые работают через браузер практически на любой платформе. При этом они также включают дополнительные функции, такие как возможность рассылать уведомления, имитируя возможности нативных приложений. Twitter PWA является приложением по умолчанию на платформах, таких как Windows 10.

Теперь, когда пользователи Chrome OS устанавливают Twitter или YouTube TV из Play Store, магазин устанавливает PWA-приложение по умолчанию. Однако пользователи не увидят различий в поведении по сравнению с нативными приложениями, поскольку PWA будет действовать как нативное приложение, которое можно открыть с Shelf или удалить. Ещё одним преимуществом использования PWA является беспроблемное обновление, поскольку любые изменения этих сервисов на стороне сервера будут автоматически применяться к приложениям без необходимости обновления магазина.

Источник: neowin