В Польше появился официальный сервисный центр Tesla

Как известно, автомобили Tesla пользуются достаточно высокой популярностью среди украинцев, несмотря на то, что официально они у нас не продаются и стоят очень недешево. Собственно, по состоянию на 8 мая 2019 года таковых было зарегистрировано 845 штук. Нам еще предстоит дождаться того момента, когда Tesla, решится выйти на украинский рынок или хотя бы построит давно обещанные станции быстрой зарядки Tesla Supercharger. Пока же украинские владельцы новых автомобилей Tesla, купленных в Европе, чтобы не терять гарантию, могут ездить на ТО в соседнюю Польшу.

Да, вы все правильно поняли, в Польше открылся первый официальный сервисный центр Tesla. Конечно же, он находится в столице Польши — Варшаве. Сервис уже работает и упоминается среди остальных на соответствующей страничке официального сайта Tesla.

Tesla Service Centers & Superchargers are being opened as fast as possible across Eastern Europe https://t.co/ytHC1OEXEb

— Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2019