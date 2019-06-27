Украинские владельцы электромобилей Tesla обратились к Илону Маску с просьбой выйти на наш рынок. Илон Маск ответил «Ok» [видео]

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Украинские фанаты электромобилей Tesla провели флешмоб рядом с Памятником основателям Киева и мероприятие ТеслаПикникЧайка, которыми попытались обратить внимание Илона Маска на отсутствие компании в Украине. И Илон Маск ответил.

«Друзья, этим коротким тизером ТеслаПикникЧайка мы хотим привлечь внимание главного человека в Тесла — Илона Маска! С коротким посылом: Мы любим автомобили Тесла, мы ими пользуемся, и хотим их использовать полноценно: с суперчаржерами, возможностью купить новый и иметь под рукой официальный сервис. Поэтому СПАМИМ ИЛОНА всеми доступными твитт…..способами!! И гармонии вам, с вашим авто, Друзья!»

Один из участников мероприятия обратился к Илону Маску в twitter с просьбой наконец построить в Украине станцию скоростной зарядки Tesla Supercharger и глава компании ответил положительно:

Ok — Elon Musk (@elonmusk) 26 июня 2019 г.

В следующих твитах в ответ на предположение, что расширение компании на рынки Восточной Европы произойдет в 2020 году, Илон Маск ответил «Наверное раньше».

Probably sooner — Elon Musk (@elonmusk) 26 июня 2019 г.

Отметим, что из твитов не совсем понятно, идет речь об одной или нескольких зарядных станциях (что довольно просто в реализации) или же о полноценном выходе компании на рынок Украины с салоном для продаж, официальным сервисом, сетью зарядок и т.д.

Напомним, что недавно в ответ на аналогичное обращение жителей Казахстана Илон Маск также ответил положительно, пообещав открыть в этой стране сервисные центры и зарядные станции Supercharger до конца текущего года, несмотря на то, что с начала года там купили всего 5 электромобилей бренда.

Источник: Electrek