В профессиональном музыкальном редакторе Apple Logic Pro X появятся функции из мобильного приложения GarageBand





Как ожидается, в скором времени профессиональное программное обеспечение для редактирования музыки Apple Logic Pro X получит существенное обновление. Об этом свидетельствует веб-страница образовательных продуктов Apple, где представлена ​​версия Logic с портированными функциями от GarageBand. После публикации этой информации изображение на странице было заменено.

Несмотря на то, что GarageBand и Logic Pro X являются музыкальными цифровыми аудио рабочими станциями (DAW, digital audio workstation), между ними существует много фундаментальных отличий. GarageBand является бесплатным приложением, довольно простым в использовании и работает как на iOS, так и на настольных устройствах. Между тем, Logic Pro X — это программное обеспечение только для настольных компьютеров стоимостью $199 долларов, предназначенное для профессионалов. Несмотря на некоторую возможность обмена данными (но не полную совместимость), у каждого их этих программных продуктов имеются уникальные функции, доступные только в одном приложении.

Изображение, которое Apple случайно опубликовала, демонстрирует функцию Live Loops из GarageBand и панели эффектов XY, работающие в Logic Pro X. В GarageBand функция Live Loops используется для создания музыкальных идей путем наложения петель аудио или MIDI в сетке ячеек. Это основанный на шаблонах способ создания музыки.

Это говорит о том, что в следующей версии Logic Pro X вероятно будут инструменты из GarageBand для iOS, и перенос проектов между двумя программами может быть более гибким. Сделать мобильные инструменты GarageBand доступными для Logic Pro X на настольном компьютере — это достаточно сложная задача. GarageBand — это совершенно другая программа, даже если оба программных продукта используются для создания музыки.

Для тех пользователей, которые работают с обоими продуктами, будут полезными и желанными любые подобные обновления, помогающие отразить рабочие процессы и сохранить проекты при перемещении между двумя программами. Кроме того, люди просто обожают писать ритмы, прослушивая Live Loops. Это быстрый и интуитивно понятный способ набросать идеи и затем продолжить работу над ними в Logic Pro X. Стоит отметить, что у крупных конкурентов Apple в профессиональном музыкальном программном пространстве нет мобильных аналогов, поэтому более глубокая совместимость между мобильными устройствами GarageBand и опыт настольной системы Logic Pro X станут заметным отличием и конкурентным преимуществом.

Источник: The Verge