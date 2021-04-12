В прошлом году Facebook потратила $23 млн на обеспечение безопасности генерального директора Марка Цукерберга





Новая документация, поданная в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, показывает, что в прошлом году компания Facebook потратил более $23 на обеспечение безопасности генерального директора Марка Цукерберга. Отмечается, что ежегодные проверки безопасности компании Facebook «выявили конкретные угрозы г-ну Цукербергу».

«Он является синонимом Facebook, и в результате негативное отношение к нашей компании напрямую связано с г-ном Цукербергом и часто передается ему».

Ежегодный обзор программ безопасности компании демонстрирует, что расходы на защиту Цукерберга и его семьи выросли в 2020 году в основном из-за протоколов поездок в условиях пандемии COVID-19, расширения охвата безопасности во время сезона выборов в США 2020 года «и других периодов с повышенным риском безопасности». Также возросли расходы на охранный персонал.

Раздел «все прочие компенсации» свидетельствует, что Facebook потратила $23 млн на личную безопасность в резиденциях Цукерберга и на поездки для него и его семьи. Генеральный директор также получил дополнительные $10 млн на покрытие расходов на персонал службы безопасности и другие расходы на безопасность. Расходы на обеспечение безопасности базы составила в прошлом году до $13,4 млн по сравнению с $10,4 млн годом ранее.

При этом отмечается, что комитет по вознаграждениям, назначениям и управлению считает эти расходы являются уместными и необходимыми с учётом перечня угроз и того факта, что Марк Цукерберг получает только $1 зарплаты в год без каких-либо дополнительных премиальных выплат, вознаграждений за акции или других поощрительных компенсаций.

Во время собрания акционеров, запланированного на 26 мая, Facebook выдвинет предложение периодически обеспечивать личную безопасность директорам, которые не являются непосредственными сотрудниками компании. Это необходимо в связи с постоянным пристальным контролем, с которым сталкиваются директора компании в связи с их работой в составе совета директоров Facebook.

В январе и феврале Facebook уже одобрила предоставление мер безопасности директорам, не являющимся сотрудниками компании. Такое решение было принято «в свете высокого уровня изучения обстоятельств, с которым столкнулась наша компания, наши исполнительные управляющие и директора, а также в связи с динамичной и напряжённой атмосферой после выборов в США 2020 года и нападение на здание Капитолия США 6 января 2021 года».

Источник: The Verge