В рамках «Місяця культурної дипломатії України» у Вікіпедію додали 817 статей про українську культуру 44 мовами





Протягом 10 лютого — 10 березня 2021 року пройшов «Місяць культурної дипломатії України» у Вікіпедії. Український інститут спільно із Міністерством закордонних справ та ГО «Вікімедіа Україна» закликали додавати та вдосконалювати статті про українську культуру, щоб об’єктивна інформація про Україну була доступною у різних регіонах світу.

«Завдяки цьому проекту у Вікіпедії з’явилися сотні нових статей різними мовами про Україну, її культуру, досягнення і потенціал. Люди в усьому світі зможуть дізнатися щось нове про нашу країну. Переконаний, що це спонукатиме багатьох з них згодом відвідати Україну, навчатися у ній чи інвестувати у неї. Ми обов’язково розвиватимемо успіх цього проекту і надалі», — зазначив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У рамках кампанії #UkraineEverywhere 172 користувача створили і покращили статті понад 1200 разів (кілька користувачів могли редагувати одну статтю), створили не менше 817 нових статей українською та іноземними мовами.

До прикладу, новими мовами створили статті про звичні для нас речі: статті «Многая літа» і «Борщ» мовою малаялам (Індія) та стаття про «Розстріляне відродження» китайською. Активно багатьма мовами поповнили Вікіпедію статтями про бренд України — Ukraine NOW, відомі українські фільми останніх років — Атлантида, Донбас, Дзигу Вертова, Софію Яблонську.

«Для Українського інституту важливо, щоб культура ставала об’єднавчою силою і допомагала будувати зв’язки України зі світом. У цьому проекті нам вчергове вдалося це зробити. До Місяця культурної дипломатії України долучилися учасники з десятків країн світу, серед яких — досвідчені дописувачі Вікіпедії, котрі цікавляться Україною, закордонні українці, студенти, викладачі університетів,» — зазначив Володимир Шейко, генеральний директор Українського інституту.

Загалом кампанія #UkraineEverywhere охопила 44 мови. Лідерами за кількістю доданих та доопрацьованих статей стали португальська, англійська, французька мови. Чималий інтерес проект викликав у країнах Азійського напрямку, багато редагування було зроблено перською мовою та додано статі арабською, японською і китайською мовами.

Джерело: Міністерство закордонних справ України