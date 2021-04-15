В ранний доступ вышел MetaHuman Creator — инструмент Epic Games для создания реалистичных людей





В феврале прошлого года Epic Games продемонстрировала инструмент MetaHuman Creator. Он представлял собой облачное приложение, с помощью которого можно создавать реалистичные лица людей. Их потом затем можно анимировать в Unreal Engine, создавая естественную мимику и движения лица.

В то время инструмент ещё не был выпущен. Но теперь Epic Games открыла к нему ранний доступ. Однако он не будет доступен сразу же для всех. Первоначально предстоит пройти регистрацию, продемонстрировав свой интерес к MetaHuman Creator. А затем, после одобрения заявки, можно будет начать работу с инструментом. Компания заявляет, что она будет действовать быстро, чтобы позволить всем желающим оперативно получить доступ.

В следующем видео демонстрируются возможности MetaHuman Creator. Два аватара говорят о себе и движутся потрясающе реалистично.

Также можно получить представление о том, как работает инструмент MetaHuman Creator, в следующем новом видео от Epic Games. Приложение предлагает широкий перечень настроек.

Источник: The Verge