В Red Dead Redemption 2 открыли необычный способ прицеливания, который "прятался" от геймеров 7 лет

Маргарита Юзяк

В Red Dead Redemption 2 открыли необычный способ прицеливания, который "прятался" от геймеров 7 лет

В Red Dead Redemption 2 игрок нашел деталь, которая могла пройти мимо большинства. Фаны нашли еще один трюк Артура Моргана.

Оказывается, что главный герой может прицеливаться вниз через конструкции типа балконов, крыш или заборы. Открытием поделился пользователь Reddit, который не догадывался, что так можно работать. Под постом пользователи рассказали, как это сделать:

«Спрячься в укрытие и нажми кнопку прицеливания. Немного подвинь мышку или джойстик в сторону забора», — объяснили в комментариях.

Некоторые говорили, что знали только о такой возможности с пистолетами, но с винтовками даже не пробовали. Именно она выглядит довольно забавно в отличие от пистолета. Хотя механика стрельбы из укрытия становится известной игроку во время пролога Red Dead Redemption 2, похоже, немногие пробовали ее на крышах.

У Red Dead Redemption 2 відкрили незвичний спосіб прицілювання, який "ховався" від геймерів 7 роківУ Red Dead Redemption 2 відкрили незвичний спосіб прицілювання, який "ховався" від геймерів 7 років

Red Dead Redemption 2 вышла в 2018 году на PlayStation 4 и Xbox One, а через год — на ПК. Это приквел к первой Red Dead Redemption с Джоном Марстоном, а сюжет здесь рассказывает об Артуре Моргане и банде Ван дер Линде. В июне актер Red Dead Redemption говорил, что «скоро» будут захватывающие новости, но по состоянию на сентябрь их так и нет. Сейчас все силы Rockstar сосредоточены вокруг GTA 6, где только для «реалистичного» океана потратили около $300 млн.

