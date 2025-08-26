Rockstar потратила $300 млн для создания "реалистичного" океана в GTA 6, — слухи

Появилась информация, что Rockstar захотела сделать по-настоящему реалистичный океан в GTA 6. По слухам, расходы только на него достигли $300 млн.

По предварительным утечкам, студия потратила на разработку всей игры от $1 млрд до $2 млрд. Если верить этим данным, то Rockstar как максимум четверть потратила на одну лишь физику воды. До релиза остается меньше года, если снова не будет перенесен релиз, поэтому интерес людей к конкретным цифрам растет.

По данным инсайдеров, над океаном в GTA 6 работает отдельная команда из 20 программистов. Их задача — сделать воду настолько реалистичной, насколько это возможно в играх. Речь идет не только о волнах и ряби — в игре обещают динамичные приливы и отливы, ураганы, наводнения и даже серфинг как новую активность. Бонусы за безумные трюки выйдут на новый уровень?

Короткая вырезка, как океан выглядел в трейлере

Rockstar известна тем, что всегда продвигает графику и физику дальше, чем другие студии. Например, предыдущий ролик был на 50% составлен из геймплея (вырезка сверху именно из него). Поэтому, если представить, что среди этого числа был океан — выглядит солидно. Ранее вообще было показано, что будущий город будет огромным. В трейлере уже заметили фигуру ребенка, а также намек на возвращение классических магазинов оружия.

Вместе с тем пользователи уже «сливали» интерактивную карту, так что если вы не боитесь потенциальных спойлеров, самое время пересмотреть ключевые локации. К тому же сюжетная линия может стать самой длинной в серии. Релиз GTA 6 ожидается в 2026 году, а до конца этого года фанаты надеются увидеть новый трейлер. Конечно, если Take-Two не будет в дальнейшем намеренно затягивать с рекламой.

