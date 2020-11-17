В результате кибератаки на Capcom могла произойти утечка персональных данных 350 тыс. человек





Компания Capcom заявила, что она подверглась атаке программой-вымогателем, и это могло скомпрометировать персональные данные примерно 350 тыс. человек. Это касается информации об именах, адресах, датах рождения, номерах телефонов, паспортах, трудоустройстве и др. При этом пострадали данные людей из Японии и Северной Америки.

Capcom сообщает, что 2 ноября она закрыла свои системы и начала расследование. Затем компания подтвердила «целевую атаку против компании с использованием программы-вымогателя, которая уничтожила и зашифровала данные на её серверах» со стороны организации, требующей выкуп. Компания пока не может точно установить количество потенциально скомпрометированных данных из-за ряда проблем, включая потерянные в результате атаки логи. Потому Capcom перечислила максимальное количество элементов, которые, по её мнению, потенциально могут быть затронуты.

Capcom подтвердила, что были раскрыты личные данные девяти бывших и нынешних сотрудников компании. В то же время судьба большей части информации о клиентах и ​​деловых партнёрах остаётся под вопросом. При этом отмечается, что в зону риска не входит информация о кредитных картах. Компания продолжит расследование этой ситуации и предпримет меры по усилению безопасности своей инфраструктуры.

Источник: The Verge