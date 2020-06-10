В сборках Google Chrome Canary уже можно активировать функцию Live Caption для преобразования речи в текст





Во время проведения прошлогодней конференции для разработчиков Google I/O поисковый гигант анонсировал новую функцию Live Caption для мобильной операционной системы Android 10. Она позволяет автоматически преобразовать звучащую на смартфоне речь в текст.

Это работает с видео, подкастами, аудио сообщениями и другими поддерживаемыми типами медиа. Данная функция предназначена для применения пользователями, имеющими проблемы со слухом, а также может помочь при просмотре видео в шумной обстановке. Теперь функция Live Caption будет интегрирована в браузер Google Chrome и появится на других устройствах. Команда разработчиков браузера уже работает в этом направлении.

Интегрировать функцию Live Caption в Chrome планируется с помощью сервиса SODA (Speech On-Device API). Причём, воспользоваться этим сервисом смогут и разработчики ChromeOS. Как стало известно, у этой команды есть и другие возможные сценарии использования функции распознавания голоса, и они могут реализовать их в будущем. Однако подробности об этих дополнительных сценариях пока не раскрываются.

На текущий момент функция Live Caption для Google Chrome ещё далека от финального этапа разработки. Тем не менее, она уже интегрирована в сборках Canary. Её можно активировать с помощью флага #enable-accessibility-live-captions. После этого потребуется перезагрузить браузер, зайти в меню настроек в раздел «Специальные возможности» и включить там Live Caption. После этого при просмотре видео через браузер будет появляться текстовое сопровождение речи в ролике.

Источник: xda-developers