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ОБНОВЛЕНО: В сеть утекли исходный код Twitch, данные о заработке стримеров и файлы проекта Vapor (конкурент Steam от Amazon Game Studios)

ОБНОВЛЕНО: В сеть утекли исходный код Twitch, данные о заработке стримеров и файлы проекта Vapor (конкурент Steam от Amazon Game Studios)

ОБНОВЛЕНО: В сеть утекли исходный код Twitch, данные о заработке стримеров и файлы проекта Vapor (конкурент Steam от Amazon Game Studios)

На страницах форума 4chan была опубликована ссылка на торрент-файл, который позволял скачать внутренние данные платформы Twitch, включая исходный код и данные о заработках стримеров. Как заявил автор публикации, таким образом он стремится «способствовать развитию конкуренции в области стриминга».

Сообщается, что в архиве объёмом около 125 ГБ содержатся такие данные, как исходный код Twitch, внутренние SDK сервиса, внутренние инструменты платформы, сведения о заработке стримеров, начиная с 2019 года. Кроме того, утечка якобы содержит файлы проекта Vapor, который является предполагаемым конкурентом Steam от Amazon Game Studios. Судя по всему, этот проект получит интеграцию большинства функций Twitсh.

В сеть утекли исходный код Twitch, данные о заработке стримеров и файлы проекта Vapor (конкурент Steam от Amazon Game Studios)

Если верить данным из утечки, стримеры имеют хороший доход на Twitch. Например, за последние 3 года стример Asmongold заработал на площадке около $2,5 млн (до вычета налогов), а CriticalRole – более $9,5 млн. Можно предположить, что фактически заработок стримеров ещё выше, так как данные в утечке не учитывают пожертвования, спонсорские и другие доходы.

В сеть утекли исходный код Twitch, данные о заработке стримеров и файлы проекта Vapor (конкурент Steam от Amazon Game Studios)

Опубликованные файлы содержат наиболее свежие и актуальные сведения, включая заработки стримеров за сентябрь 2021 года. Если верить утечке, то за один только прошлый месяц стример xQc заработал площадке $752 тыс., а Shroud – немногим более $96 тыс.

Автор публикации заявил, что это лишь первая часть утечки. Но он не уточнил, какие сведения будут в следующей части.

ОБНОВЛЕНО: В Twitch подтвердили факт утечки, опубликовав соответствующее короткое заявление в сервисе микроблогов Twitter.

«Мы можем подтвердить, что нарушение имело место. Наши команды экстренно работают, чтобы понять масштабы. Мы уведомим сообщество, как только появится дополнительная информация. Спасибо, что поддерживаете нас».

Источник: The Verge

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