На страницах форума 4chan была опубликована ссылка на торрент-файл, который позволял скачать внутренние данные платформы Twitch, включая исходный код и данные о заработках стримеров. Как заявил автор публикации, таким образом он стремится «способствовать развитию конкуренции в области стриминга».

Сообщается, что в архиве объёмом около 125 ГБ содержатся такие данные, как исходный код Twitch, внутренние SDK сервиса, внутренние инструменты платформы, сведения о заработке стримеров, начиная с 2019 года. Кроме того, утечка якобы содержит файлы проекта Vapor, который является предполагаемым конкурентом Steam от Amazon Game Studios. Судя по всему, этот проект получит интеграцию большинства функций Twitсh.

Если верить данным из утечки, стримеры имеют хороший доход на Twitch. Например, за последние 3 года стример Asmongold заработал на площадке около $2,5 млн (до вычета налогов), а CriticalRole – более $9,5 млн. Можно предположить, что фактически заработок стримеров ещё выше, так как данные в утечке не учитывают пожертвования, спонсорские и другие доходы.

Опубликованные файлы содержат наиболее свежие и актуальные сведения, включая заработки стримеров за сентябрь 2021 года. Если верить утечке, то за один только прошлый месяц стример xQc заработал площадке $752 тыс., а Shroud – немногим более $96 тыс.

Автор публикации заявил, что это лишь первая часть утечки. Но он не уточнил, какие сведения будут в следующей части.

ОБНОВЛЕНО: В Twitch подтвердили факт утечки, опубликовав соответствующее короткое заявление в сервисе микроблогов Twitter.

We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us.

