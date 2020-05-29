В сети «Укртелеком» по всей Украине тоже сбой — не работает доступ к интернету, но действует голосовая связь

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После Vodafone Украина о проблемах с сетью также сообщила компания «Укртелеком». При этом абоненты данного оператора наоборот, не могут использовать интернет-соединение, но могут воспользоваться голосовой связью (те, у кого она еще работает после массовых хищений медной проводки линий связи).

На официальном сайте «Укртелекома» указано, что специалисты компании проводят работы по устранению последствий технического сбоя.

«В связи с техническим сбоем оборудования на сети интернет доступа у некоторых абонентов по всем регионам Украины фиксируются проблемы с авторизацией. Специалисты компании занимаются устранением последствий сбоя с ночи сегодняшнего дня и уже восстановили сервис для части абонентов. К сожалению, проблема носит индивидуальный характер для каждой области, что затрудняет ее оперативное решение. Мы делаем все возможное для скорейшего восстановления работы услуги для абонентов во всех регионах. Приносим извинения за временные неудобства».

Отметим, что для пользователей, которым критично важно постоянно быть подключенным к сети, можно посоветовать иметь под рукой резервные каналы доступа к сети интернет (но, к примеру, связка Vodafone + Укртелеком сегодня бы выручила не всех).

Источник: Укртелеком