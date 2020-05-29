У оператора Vodafone Украина масштабный сбой сети — в ряде городов не работает голосовая связь, также наблюдаются проблемы с интернетом

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Голосовая связь мобильного оператора «Vodafone Украина» частично не работает в ряде городов, абоненты оператора также сообщают о перебоях с мобильным интернетом. Представители компании официально подтвердили проблемы со связью, но пока не готовы назвать сроков возобновления нормальной работы.

В частности, на facebook-странице Vodafone Украина опубликовано следующее сообщение:

«Друзья, в течение последнего часа в отдельных городах могут быть недоступны голосовые услуги. У нас технические проблемы, но уже работаем над их оперативным решением. Сейчас проблема касается непосредственно голосовой связи, интернет-сеть должна работать в обычном режиме. Поэтому пока просим вас пользоваться мессенджерами и другими средствами связи. Спасибо за понимание, команда Vodafone».

В комментариях к данной записи абоненты оператора отмечают, что проблемы со связью есть в Киеве, Чернигове, Запорожье, Харькове и других городах.

В компании пока не объясняют, чем вызваны сбои в услугах, однако ранее Vodafone Украина анонсировала, что с 25 до 31 мая будет проводить плановые работы по модернизации оборудования в ряде областей.

Напомним, что на прошлой неделе крупный сбой произошел в сети оператора «Киевстар», тогда пользователи на несколько часов остались без домашнего интернета.

Друзі, протягом останньої години в окремих мiстах можуть бути недоступними голосовi послуги. Ми маємо непередбачувані… Опубліковано Vodafone Ukraine Пʼятниця, 29 травня 2020 р.

Источник: Vodafone Украина, AIN.UA