В следующем месяце Samsung обновит до Android Oreo еще несколько своих смартфонов, обновление получат даже бюджетные модели Galaxy J

К настоящему моменту Samsung уже выпустила обновления Android 8.0 Oreo для различных моделей смартфонов, но в списке необновленных есть еще немало устройств. Большинство из них, преимущественно модели среднего уровня, так и останутся без обновления, но некоторым повезет больше и новейшую версию Android они смогут получить уже в следующем месяце. Вот список:

Как видим, список не большой, но в нем есть несколько бюджетных смартфонов, что радует.

Справедливости ради отметим, что этот список был опубликован на турецком сайте Samsung, но очевидно, что обновление прошивки до Android 8.0 Oreo для вышеупомянутых моделей будет выпущено и в других регионах, где раньше, а где – позже.

Источник: Gizchina