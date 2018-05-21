В США одобрили конструкцию складного крыла для пассажирского самолета Boeing 777X

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило использовать конструкцию складного крыла в самолетах Boeing 777X. Само по себе эта конструкция уже достаточно давно используется в боевых палубных самолетах и некоторых легкомоторных моделях, но это впервые складные крылья будут использоваться в авиалайнере таких размеров, как Boeing 777X.

Для начала отметим, что необходимость применения этого технологического решения в Boeing 777X обусловлена как раз его размерами. Говоря точнее, он получил слишком большой размах крыла (свыше 71 метра). То есть, ни одни из существующих аэропортов не мог бы принять самолет с таким размахом крыла. Чтобы обеспечить совместимость с существующими аэропортами и сохранить необходимый размах крыла инженеры Boeing решили использовать складную конструкцию законцовок. Она позволит при швартовке уменьшать размах крыла самолета на 7 метров. Само собой, FAA для этого потребовалось разработать соответствующие нормативы и выдать разрешение.

Стоит отметить, что законцовки крыла Boeing 777X будут складываться только после посадки, тогда как во время полета они жестко закреплены. Более того, во избежание случайного складывания крыльев во время полета предусмотрен специальный защитный механизм, который не даст этому случится.

После того, как Boeing 777X будет введен в эксплуатацию, он станет самым большим двухдвигательным пассажирским самолетом в мире, будучи рассчитанным на перевозку 425 пассажиров за рейс. Первый испытательный полет Boeing 777X запланирован на первый квартал следующего года, а коммерческие рейсы с использованием судна различными авиакомпаниями могут начаться в конце 2019 года.

Источник: Bloomberg и FAA