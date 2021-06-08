В США представили компактный гибридный пикап Ford Maverick с полным набором современных технологий и ценой менее $20 тыс.





Недавно американский автопроизводитель Ford анонсировал масштабную программу электрификации своей линейки, которая включает выпуск не только пока еще дорогих электромобилей (вроде Ford F-150 Lightning), но и гибридных моделей для массового сегмента. Сегодня компания представила именно такую модель под «историческим» названием Ford Maverick (ранее это имя носил компактный двухдверный седан), которая должна привлечь покупателей солидным перечнем возможностей, минимальным расходом топлива и разумной ценой.

Новинка представляет собой компактный пикап, который комфортно использовать не только в сельской местности, но и на узких улицах современных городов. При этом рекомендованная стартовая стоимость гибридной версии Ford Maverick с расходом порядка 5,8 литров на 100 км составляет всего $19,995. В эту стоимость входит 8-дюймовый сенсорный дисплей с системой Ford Sync 4, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto; встроенный модем FordPass Connect 4G/LTE с Wi-Fi; система Ford Co-Pilot360 с автоматическим экстренным торможением; LED-фары; камера заднего вида; удаленный бесключевой доступ и др.

Новый пикап построен на той же переднеприводной платформе, что и Ford Escape и Ford Bronco Sport. Стандартная версия с автоматической трансмиссией eCVT оснащается 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 162 л.с., дополненным электродвигателем на 94 кВт, который доводит суммарную мощность пикапа до 191 л.с. / 210 Нм. Для поклонников классических двигателей также предлагается 2,0-литровый турбированный двигатель EcoBoost, выдающий 250 л.с. / 376 Нм. Эта версия получила 8-скоростной автомат и опциональную возможность установить полный привод.

Естественно, Ford Maverick получил все привычные для американских владельцев пикапов особенности вроде электрических розеток в кузове, модульного багажника и способности перевозить/буксировать достаточно крупные грузы/прицепы (до 680 кг груза в багажнике и 900/1800 кг прицепа в зависимости от пакета опций).





Предзаказы на новый Ford Maverick стартовали сегодня, стоимость начальной версии Ford Maverick XL стартует с $19,995, далее следуют Ford Maverick XLT за $22,280 и Ford Maverick Lariat за $25,490. Выбор бензинового двигателя вместо гибрида добавляет к ценнику $1,085, а опциональный полный привод — еще $2,220, то есть самая дорогая версия обойдется в $28,295. Поставки клиентам начнутся осенью текущего года.

Источник: Engadget, Ford