В США произошел массовый сбой в работе мобильных операторов

В четверг большое количество пользователей американского оператора мобильной связи AT&T столкнулось с проблемами при попытке осуществить вызовы, отправки сообщений и обращений в экстренные службы. Проблемы со связью наблюдаются в крупных городах США, включая Сан-Франциско.

Согласно данным Downdetector, около 8:15 утра по восточному времени (15:15 по Киевскому времени) было зарегистрировано более 73 тыс. инцидентов, и сбой продолжается не менее 5 часов.

AT&T сообщила, что некоторые ее клиенты столкнулись с перебоями, и она «срочно работает» над восстановлением обслуживания.

«Мы поощряем использовать Wi-Fi-телефонию, пока услуга не будет восстановлена», — говорится в сообщении.

Сбой повлиял на способность людей связываться со службами экстренной помощи по номеру 911. Соответствующие заявления опубликовали пожарные службы и департаменты полиции.

Более того, со сбоями в работе сотовой связи столкнулись пользователи всех крупных операторов в США. По данным Downdetector, проблемы также наблюдаются у клиентов Verizon, T-Mobile и UScellular. Следовательно, проблема имеет глобальный характер, а не ограничивается одним оператором AT&T.

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Однако T-Mobile и Verizon заявили, что их сети работают нормально, а сбой потенциально связан с попытками клиентов подключиться к другим сетям.

Источник: reuters

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