Еще больше рекламы в Instagram — теперь ее добавят в результаты поиска и push-уведомления

Instagram разрешил компаниями размещать рекламу в ленте с результатами поиска – обновление пока тестовое, но в ближайшие месяцы будет запущено во всем мире.

В блоге Instagram расплывчато отмечено, что реклама «охватит людей, активно ищущих компании, продукты и контент». Например, если среди ваших запросов был «Уход за кожей», вы увидите релевантные объявления в канале результатов поиска. Отличить рекламу от обычных публикаций можно по отметке «Спонсорство» под названием аккаунта.

Кроме того, соцсеть будет посылать рекламные push-сообщения с напоминанием о предстоящем событии или важной дате — к счастью, функцию можно отключить в настройках. В примере, приведенном Instagram, опция «Напомнить мне» сообщает о премьере нового сезона телешоу. Коснувшись сообщения, вы можете отключить напоминание, которое обычно будет приходить за день или за 15 минут до события или во время него.

В последние годы в Instagram появляется все больше рекламы — она уже есть в ленте, разделах Explore, Reels, Stories и даже в профилях пользователей. Теперь без проплаченного содержимого остался разве что Direct – однако это тоже, вероятно, временно.

Meta сейчас наблюдает снижение продаж рекламы — в прошлом месяце во время отчета о прибылях за 4 квартал компания сообщила, что ее доход от рекламы упал до $31,2 миллиарда с $32,6 миллиарда по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Марк Цукерберг тем временем не унывает и называет 2023-й «годом эффективности» для Meta — с очередными массовыми увольнениями и реструктуризацией подразделений в апреле-мае.