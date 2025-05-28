В США трех инвесторов задержали за похищение и пытки 28-летнего итальянского криптомиллионера

Количество физических преступлений, связанных с криптовалютой продолжает расти. Последний резонансный случай произошел в США. Под стражу взяты двое подозреваемых по делу о похищении и пытках итальянского криптовалютного миллионера Микеле Валентино Теофрасто Картурана на Манхэттене. Среди задержанных — известные криптоинвесторы Джон Вельц, Уильям Дюплесси и Беатриче Фольки. Мужчинам предъявлено обвинение. Третья подозреваемая, Беатриче Фольки, пока только задержана полицией.

28-летний итальянец рассказал следователям, что его похитили 6 мая и пытали в течение недель и требовали выдать пароли от биткоин-счета, это были активы на сумму около $100 млн.

Джона Вельца, 37-летнего жителя Кентукки, арестовали 23 мая и через день предъявили обвинения в нападении, похищении и незаконном лишении свободы. Адвокаты заявили, что Вельц заставлял жертву переводить биткоины, угрожая семье жертвы, а затем заманил его в Нью-Йорк.

24-летнюю Беатриче, которая работала помощницей Вельца, арестовали в пентхаусе Сохо. Ей предъявлено обвинение в похищении человека первой степени и незаконном лишении свободы первой степени, но окружная прокуратура Манхэттена отказалась от судебного преследования в ожидании дальнейшего расследования.

Когда итальянец прилетел, его ограбили, забрали гаджеты и паспорт. А потом пытали три недели: привязали к стулу в квартире, где били током, били пистолетом по голове, пилили ногу, заставляли курить крэк и неоднократно приставляли пистолет к голове. И это далеко не весь список.

Жертва подумала, что ее вот-вот застрелят, поскольку согласилась отдать свой пароль, который хранился на ее ноутбуке. Когда один из подозреваемых отвернулся, окровавленный Микеле Валентино босиком выбежал из квартиры. При обыске в доме, где происходили преступления, нашли множество улик.

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Второй подозреваемый, 32-летний соучредитель Pangea Blockchain Fund Уильям Дюплесси, задержан через четыре дня после побега похищенного итальянца. Дюплесси обвинили в похищении, нападении, незаконном лишении свободы и незаконном владении оружием.

Источник: KSTP