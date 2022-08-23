В Steam и GOG проходит фестиваль украинских игр — скидки на десятки бестселлеров, среди которых S.T.A.L.K.E.R. и Sherlock Holmes

Популярные игровые маркетплейсы Steam и GOG решили порадовать украинское сообщество игроманов крутыми ивентами.

В субботу, 20 августа, на платформе GOG стартовала распродажа украинских игр, в рамках которой пользователи смогут приобрести со скидками игры таких студий как GSC Game World и Frogwares.

Через три дня после этого Steam устроил свой ивент, запущенный по случаю Дня Независимости нашей страны — Фестиваль украинских игр. С инициативой проведения подобного ивента выступили организаторы конкурса разработчиков Indie Cup.

У Valve ивент получился более масштабным, поскольку в список фестиваля вошли более 200 проектов – от блокбастера до интересных инди-игр. Здесь вам и 60 игр со скидкой, и 50 демо-версий, еще несколько десятков проектов, выход которых еще только запланирован. Каждый игроман точно найдет что-нибудь интересное для себя.

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В Steam и GOG можно будет приобрести со скидкой игры из таких известных серий как S.T.A.L.K.E.R., Казаки или Sherlock Holmes. А если хотите чего-нибудь нового – попробуйте симулятор градостроительства Ostriv или довольно необычный симулятор вождения Titan Chaser. Только сначала сверяйте цены, потому что что-то можно найти дешевле на Steam, а что-то – на GOG.

На GOG распродажа продлится до 25 августа, а Фестиваль, организованный Steam, закончится на три дня позже – 28 августа.

Команда ITC.ua подготовила подборку 10 интересных игр, представленных в рамках фестивалей

Любителям расследований — Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

Начнём с детектива Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, разработанного украинской студией Frogwares. Действие игры происходит в викторианском Лондоне, где Шерлоку Холмсу необходимо расследовать сразу семь разных преступлений.

Если любите загадки и детективы – обязательно присмотритесь к Sherlock Holmes: Crimes and Punishments. Игра почти не имеет недостатков, кроме разве что чуть кривой озвучки персонажей и нескольких тяжеловатых загадок. Но в целом разработчики создали качественный продукт с классным сюжетом, фирменным чувством юмора Холмса и атмосферой Лондона конца XIX века.

Увлекательная The Big Journey — о коте, который хочет еды и приключений

Если вам нравятся приключенческие инди-игры, обратите внимание на The Big Journey. Проект получил очень хорошие отзывы и успел влюбить в себя не одну тысячу игроков.

Прежде всего, в глаза бросается классное графическое оформление – оно здесь действительно на высоте. Да и история приятная — о путешествии кота Господина Усика, который ищет пропавшего друга.

Не забываем и о Bigfoot — атмосферной экшн-игре для любителей охоты

Bigfoot – довольно нестандартная игра. Здесь вам и симулятор охоты, и шутер, и немного хоррора. Задача — подстрелить мифическую человекообразную обезьяну, обитающую в лесах Америки.

Но не думайте, что Бигфут просто придет и даст себя застрелить. Это существо вовсе не уступает в хитрости и жестокости своим преследователям.

Party Hard — пиксельный симулятор маньяка

В свое время Party Hard наделала шум среди фанатов пиксельных 2D игр. Уникальность состоит в том, что игра ведется от имени маньяка, а такие сюжеты встречаются крайне редко.

Также «цепляет» музыкальное сопровождение в стиле техно из 80-х. Из минусов – игру часто критикуют за чрезмерную жестокость. Поэтому советуем лишь игроманам, которым исполнилось 18 лет.

Ultimate General: Civil War — стратегия, захватывающая с первых минут

Знаем десятки стратегий о Первой и Второй мировых войнах, а о проектах по Гражданской войне в США не слышали? Ultimate General: Civil War создана, чтобы это изменить.

Перед нами – стратегия об одном из ключевых конфликтов XIX века — войне, которая продолжалась с 1861 по 1865 годы. Главный «козырь» — основная кампания полностью соответствует историческим событиям, происходившим в те времена. Генералы, битвы, оружие — ты просто ныряешь во все это с головой и наслаждаешься хорошими локациями и прекрасно скомпонованным сюжетом.

Тактика, море и война: Ultimate Admiral: Age of Sail

Если любите морскую тематику – попробуйте Ultimate Admiral: Age of Sail, вышедшую в 2020 году.

Это ещё тактический варгейм от создателей серии Ultimate General. Игра перенесет вас в эпоху войны за независимость США и Наполеоновских войн.

Ostriv — градостроительный симулятор с приятной графикой

Этот проект не столько о градостроительстве (хотя и об этом, конечно, тоже), сколько о красоте украинских сёл. Симуляторов-ситибилдеров сейчас очень много – начиная от Tropico и заканчивая SimCity. Но когда играешь в SimCity, больше думаешь не о хорошей графике или о саундтреке, а о том, как построить поселение.

Ostriv не такой. Это игра для людей, который, придя с работы после рабочего дня, хотят погрузиться в спокойную атмосферу. Проект все еще находится в процессе разработки, но это не должно вас пугать – даже сейчас Ostriv может посоревноваться со многими другими представителями жанра.

This Land Is My Land — open-world Дикого Запада

Довольно неплохая игра о борьбе индейцев против пришедших на их земли чужеземцев. Сюжет приятен, графика тоже на уровне, и в целом геймплей хорошо продуман. Единственное, что может не понравиться – эпических сражений против захватчиков как таковых нет.

Это скорее стелс-экшн, в котором нужно продумывать ходы и обследовать земли в поисках ресурсов. По стилистике игра похожа Red Dead Redemption (антураж американских 1800-х) и серии Call of Juarez (езда на лошадях, равнины Дикого Запада и стелс-миссии).

Uninvited Guest — хоррор с интересным сюжетом

Темные тона, хорошая графика и атмосфера 1930-х годов – хоррор Uninvited Guest затягивает с первых минут игры. Здесь вам и загадки, и скримеры, от которых действительно страшно, и интересные локации.

Но главный плюс Uninvited Guest – удачно продуманное освещение, которое полностью погружает в игру и создает впечатление, будто игрок находится на месте событий. В общем, любителям жанра должно понравиться.

Скучаете по 2007-му? Вам поможет S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля

Чем завершить подборку, как ни игрой-легендой украинской ГеймДев-индустрии? Первый S.T.A.L.K.E.R. увидел свет в далеком 2007 году, и на тот момент игра стала настоящим эталоном симулятора выживания от первого лица.

У Steam игру можно забрать всего за 69 гривен. А если доплатите еще 50 грн сверху, получите банд из трех проектов серии: Shadow of Chernobyl, Call of Pripyat и Clear Sky. В GOG игра стоит дороже – $4.49 (167 гривен по курсу).

Ранее сообщалось, что в Steam стремительно возросла популярность Wallpaper Engine — китайские игроки массово используют приложение для просмотра порно в обход цензуры.