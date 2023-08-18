Новости Игры 18.08.2023 в 20:46

В Steam начался второй фестиваль украинских игр – более 300 тайтлов, демоверсии и распродажа

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Команда организаторов фестиваля Indie Cup и инициативы Ukrainian Games объявила о возвращении фестиваля украинских игр – Ukrainian Games Festival – в Steam. В этом году событие приурочено ко Дню Независимости Украины.

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В фестивале Ukrainian Games Festival принимают участие 337 игр, среди которых 77 имеют демоверсии, а 95 еще находятся в разработке. Дополнительно в рамках фестиваля пройдет распродажа, на которой можно будет приобрести украинские игры со скидками. Все игры разработаны украинцами – от блокбастеров от GSC Game World, 4A Games и Frogwares до инди-игр от самостоятельных разработчиков.

К примеру, команда Mauris в рамках Ukrainian Games Festival запустила стрим на украинском языке, который будет транслироваться на протяжении всего фестиваля. Владимир Бондаренко, руководитель проекта Corsairs Legacy, играет в новую демоверсию и показывает украинскую озвучку и локализацию, главного героя в вышиванке, а также рассказывает много подробностей и инсайдов. Обновленная демоверсия будет доступна через несколько дней.

Пользователи Steam могут просматривать игры по скидкам, демоверсии, жанрам, настроениям и разработчикам. Традиционно, у фестиваля есть специальная категория — игры о котах. Фестиваль Ukrainian Games Festival проходит с 18 по 24 августа.

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