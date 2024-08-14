В Steam возвращается фестиваль украинских игр — более 430 тайтлов, демоверсии и распродажа

Раздел Игры выходит при поддержке ?

С 19 по 26 августа на платформе Steam состоится третий Ukrainian Games Festival, который представит мировому сообществу более 430 игр, созданных украинскими разработчиками.

В этом году Ukrainian Games Festival значительно расширяет свои масштабы. Организаторы события, команда GTP Media, готовят для игроков впечатляющую подборку украинских игровых проектов. Фестиваль охватит широкий спектр игр — от масштабных работ известных студий GSC Game World и 4A Games до оригинальных инди-проектов.

Посетители фестиваля получат уникальную возможность приобрести игры со скидками во время большой распродажи. Кроме того, организаторы подготовили выставку демоверсий, где игроки смогут бесплатно опробовать десятки новых проектов.

Ukrainian Games Festival 2024 станет площадкой для нескольких мировых премьер. Впервые анонсируют новые игры от украинских команд, что придает событию особую значимость для индустрии.

Параллельно с фестивалем команда GTP Media инициирует благотворительный сбор средств на 50 FPV-дронов для подразделений Главного управления разведки Украины. Организаторы призывают всех причастных к игровой индустрии Украины — разработчиков, журналистов, блогеров — присоединиться к сбору. Участники могут сделать денежный взнос или открыть собственную «банку» для сборов. Информация об активных сборах и взносах украинских компаний будет опубликована на официальном сайте Ukrainian Games.

Прошлогодний фестиваль собрал почти 350 проектов и привлек внимание более 1,3 млн игроков со всего мира. Событие получило освещение в ведущих международных и украинских игровых изданиях, включая Eurogamer и IGN.

Онлайн-курс "Excel для бізнесу" від Laba. Разом з експертом із 13-річним досвідом фінансового моделювання, ви опануєте інструменти для автоматизації звітності та зможете мінімізувати рутинні завдання. Детальніше про курс

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.