Ukrainian Games Festival 2023 в Steam посетили 1,3 млн пользователей – в 19 раз больше, чем год назад

С 18 по 24 августа в Steam проходил фестиваль украинских игр ─ Ukrainian Games Festival. И теперь команда организаторов подводит итоги этого мероприятия.

Отмечается, что фестиваль ко Дню Независимости Украины посетило 1,3 млн авторизованных пользователей Steam – это в 19 раз больше, чем в прошлом году. Баннер украинского игрового фестиваля впервые появился на главной странице Steam, благодаря чему о нем узнало 3,3 млн человек. Ukrainian Games Festival 2023 стал самым популярным из всех пяти Steam-ивентов Indie Cup и Ukrainian Games.

В Ukrainian Games Festival 2023 приняла участие 341 украинская игра (от блокбастеров от GSC Game World, 4A Games и Frogwares до инди-игр от соло-разработчиков), а также DLC к ним. Из этих проектов 95 еще находятся в разработке. В общей сложности свои игры подали 150 студий и независимых разработчиков. Пользователям были доступны демо-версии 77 игр.

Кроме того, на фестивале состоялся ряд анонсов:

дебютный тизер и Steam-страница Hollow Home,

геймплейный трейлер и новые скриншоты Zero Losses,

режим New Game+ для Blessed Burden,

видео о создании саундтрека FoxTail,

дневник разработки Freedom Tower.

В течение фестиваля у многих проектов ощутимо выросли продажи и увеличилось количество пользователей, которые добавили игры в список желаемого. А некоторые участники отмечают, что результаты на фестивале оказались лучше даже результата во время релиза.

Организаторы уверяют, что Ukrainian Games Festival вернется в 2024 году.