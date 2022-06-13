В Telegram к концу месяца появится подписка Premium с премиум-возможностями — за $5 в месяц

В скором времени в мессенджере Telegram появятся платные функции. По словам основателя платформы Павла Дурова, с конца этого месяца сервис будет предоставлять пользователям «дополнительные функции, скорость и ресурсы» на условиях платной подписки Telegram Premium. Впервые о планах монетизации мессенджера стало известно в 2020 году.

Дуров намекнул, какие функции будут включены в подписку. Это будет возможность раннего доступа к новшествам и возможность загружать большие файлы. Кроме того, недавно появившиеся стикеры и реакции, вероятно, в дальнейшем будут доступны только в рамках подписки Telegram Premium. По предварительным данным, полученным из бета-версии приложения, подписка будет стоить $4,99 в месяц. Она будет включать более быструю загрузку, голосовые сообщения, инструменты для настройки чатов и другие возможности. И ещё и подписчиков не будет рекламы в каналах.

Вместе с тем Дуров заявил, что ключевые существующие функции Telegram останутся бесплатными. При этом платные функции не повлияют на опыт работы тех пользователей, которые откажутся от платной подписки. Они смогут просматривать большие файлы, загруженные подписчиками Telegram Premium, просматривать стикеры и реакции Premium и взаимодействовать с ними.

По словам Дурова, платная подписка позволит сервису смягчить некоторые расходы, связанные с увеличением «и без того сумасшедших» ограничений на размер файлов, чаты и мультимедиа.

Источник: The Verge