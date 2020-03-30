В Telegram наконец-то появилась возможность группировать чаты и каналы





Разработчики Telegram сегодня представили очередное крупное обновление популярного мессенджера под порядковым номером 6.0. Оно приносит немало полезных функций, включая долгожданную возможность разделять чаты и каналы.

До этого момента группировать чаты Telegram можно было только при использовании сторонних клиентов, например, Plus Messenger, Teleplus и AiGram Messenger. Теперь же разработчики внедрили соответствущую возможность и больше не нужно использовать сторонние решения.

С помощью папок пользователь может отсортировать чаты и каналы, разделив их, например, на личные и рабочие. Разработчики предусмотрели возможность настройки папок. То есть, при желании можно настроить папки в соответствии с личными предпочтениями. В каждой папке можно закрепить неограниченное количество чатов. Также есть возможность добавить или убрать все чаты того или иного типа, например, «Каналы» или «Непрочитанные».

Чтобы скрыть тот или иной диалог, его можно отправить в «Архив». Когда в архивном чате придет уведомление, он снова появится среди активных. Пользователь может скрыть архив, проведя по нему левой кнопкой мышки. На Android для архивирования жест смахивания работать не будет, вместо этого придется использовать длинное нажатие на чат для вызова контекстного меню со списком действий. Чаты с отключенных уведомлениями остаются в архиве даже при появлении новых сообщений.

Само собой, папки будут синхронизироваться на всех устройствах с Telegram, в том числе и на ПК с настольным клиентом. К слову, в десктопном клиенте разработчики добавили боковую панель и несколько значков, чтобы было проще различать папки.

Функция папок активируется автоматически, как только список разговоров становится «слишком длинным». Включить ее вручную тоже можно, воспользовавшись соответствующим переключателем (tg://settings/folders).

Что еще нового добавили в Telegram: