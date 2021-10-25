В Україні відкривають 5G Lab — демоцентр 5G на базі UNIT.City

У четвер, 28 жовтня, відбудеться відкриття 5G Lab — тестової демозони технології 5G на базі технологічного парку UNIT.City. Це спільний проєкт Мінцифри, Vodafone Україна, Huawei Ukraine та UNIT.City.

Ми писали про проєкт на початку місяця, коли український телеком-регулятор НКРЗІ дозволив Vodafone Україна та Huawei створення лабораторії. У Мінцифрі повідомляють, що після відкриття лабораторія буде доступна цілодобово за попереднім записом як резидентам технопарку, так і усім охочим. Також зазначається, що під час офіційного заходу з нагоди відкриття 5G Lab компанії GlobalLogic та Sensorama продемонструють переваги 5G на прикладі власних розробок.

5G Lab буде не першою такою лабораторією. У червні Ericsson запустив перший в Україні 5G-демоцентр. Водночас Кабмін влітку відтермінував запуск 5G в Україні до липня 2022 року. І поки Держспецзв’язку вивчає питання встановлення справедливої ренти законотворці готуються до створення нового телеком-регулятора за пів мільярда гривень на заміну НКРЗІ.