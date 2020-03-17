В Украине стартовали продажи бюджетного смартфона TP-Link Neffos А5 с 6-дюймовым IPS-экраном и Android 9 Go по цене 1599 грн

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Компания TP-Link объявила о старте продаж в Украине бюджетного смартфона Neffos А5 с 6-дюймовым IPS-экраном, стоимость которого составляет 1599 грн.

Шестидюймовая IPS-матрица с разрешением HD+ (1520х720 пикселей) и соотношением сторон 18:9 занимает 81% фронтальной панели, она защищена 2.5D-стеклом. Пользователи могут выбрать один из трех цветовых вариантов оформления тыльной панели смартфона Neffos A5: темно-серый, изумрудно-зеленый цвет или цвет Моне, который сочетает в себе несколько оттенков синего, розового и фиолетового.

Смартфон TP-Link Neffos А5 получил четырехъядерный процессор Spreadtrum SC7731E (1,3 ГГц) и 1 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет 16 ГБ, его можно расширить за счет SD-карты еще на 128 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 3050 мАч, это позволяет ему работать: до 294 часов в режиме ожидания; до 24 часов в режиме голосовой связи; до 17 часов при прослушивании аудио; до 6 часов при просмотре видео; до 5 часов при игре онлайн.

Модель оснащена двумя простейшим камерами – основной 5-мегапиксельной и фронтальной 2-мегапиксельной, при этом последняя поддерживает разблокировку методом распознавания лица. Смартфон работает на ОС Android 9.0 Pie (Go Edition), ориентированной на модели начального уровня, при этом поддерживаются только сети 2G/3G.

Рекомендованная розничная цена смартфона TP-Link Neffos А5 составляет 1599 грн.

Источник: TP-Link