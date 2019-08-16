В Украине стартовали продажи геймерского 24,5-дюймового монитора Acer Predator XN253QX с частотой обновления 240 Гц и временем реакции до 0,4 мс по цене 18 тыс. грн

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Компания Acer представила новый 24,5-дюймовый игровой монитор Predator XN253QX с FHD-разрешением, частотой обновления 240 Гц и поддержкой технологии NVIDIA G-Sync.

Монитор Predator XN253QX поддерживает технологии NVIDIA G-SYNC и Fast Liquid Crystal, которые позволили сократить время отклика с 5 до 3 мс. Модель на основе TN-матрицы с разрешением 1920×1080 точек отличается сверхвысокой частотой обновления, которая достигает 240 Гц, и минимальным временм перехода между оттенками, которое может составлять до 0,4 мс (GtG). Модель оснащена встроенной акустикой и портами HDMI, DisplayPort и USB 3.0 (4 шт).

Подставка Acer ErgoStand позволяет наклонить, повернуть и переместить экран в вертикальной плоскости так, чтобы рабочее место стало максимально комфортным. Монитор устроен таким образом, что его можно легко отсоединить от подставки и разместить на стене с помощью крепления типа VESA. Дизайн ZeroFrame обеспечивает удобство при использовании нескольких мониторов одновременно.

Технология NVIDIA G-SYNC также синхронизирует частоту обновления монитора с соответствующим параметром видеокарты, обеспечивая динамическое обновление изображения, устраняя разрывы кадров и минимизируя задержки. Специальный параметр настройки GameView OSD обеспечивает точную регулировку фонового освещения и уровня насыщенности черного цвета, а также настройки прицела. Благодаря специальным игровым функциям, например воспроизведению прицельной рамки, игроки смогут поражать противника, стреляя навскидку во время быстрых перебежек и неожиданных маневров.

За защиту глаз во время длительных игровых сеансов отвечает комплексное решение Acer VisionCare, в который входят технологии Flickerless, BlueLightShield, ComfyView, а также технология затемнения при недостаточном освещении.

Игровой монитор Acer Predator XN253QX (UM.KX3EE.X01) уже поступил в продажу в Украине по цене 18179 грн.

Источник: Acer