В Украине стартовали продажи смартфонов TP-Link Neffos X20 и TP-Link Neffos X20 Pro по цене 3299 грн и 3999 грн соответственно

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Компания TP-Link сообщила о начале продаж в Украине новых смартфонов серии Х — TP-Link Neffos X20 и TP-Link Neffos X20 Pro.

Оба устройства оснащены одинаковыми IPS-матрицами с диагональю 6,26 дюйма и разрешением HD+ (1520х720 пикселей). Соотношение сторон составляет «заточенные» под просмотр видео 19:9, а соотношение экрана к лицевой панели — 87,2%. Корпуса выполнены из стекла и металла.

Каждый из двух смартфонов будет доступен в одной конфигурации. Так, Neffos X20 оснащен четырехъядерным процессором MTK MT6761, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. В свою очередь старшая модель Neffos X20 Pro получила восьмиядерный процессор MTK MT6762, 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Увеличить предустановленный объем памяти можно при помощи карты microSD емкостью до 128 ГБ.

Neffos X20 и Neffos X20 Pro оснащены идентичными двойными основными камерами 13 МР + 5 МР. А вот селфи-камеры у смартфонов разные – 8 МП у Neffos X20 и 13 MP у Neffos X20 Pro. В то же время обе камеры поддерживают распознавание лица для разблокировки смартфона и функцию Custom Face Beauty.

Смартфоны работают под управлением операционной системы Android 9.0 Pie, дополненной фирменным интерфейсом NFUI 9. В новых моделях используется батарея емкостью 4100 мАч, которая обеспечивает до 24 часа непрерывной работы.

Смартфон Neffos X20 Pro будет поставляться в Украину в двух цветовых решениях (черном и градиентном зеленом), в то время как Neffos X20 можно будет заказать в одном из трех цветов (черном, красном и градиентном фиолетовом). Рекомендованные розничные цены X20 и X20 Pro составят 3299 и 3999 грн соответственно.

Источник: TP-Link