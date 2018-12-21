В Украине запустили «Электронный кабинет водителя», который позволяет уточнить данные о правах и авто, проверить VIN-код, оплатить штраф и т.д.

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Сегодня в Украине запустили «Электронный кабинет водителя», благодаря которому каждый украинец может узнать актуальную информацию о своих автомобилях и водительском удостоверении, проверить и оплатить административные правонарушения, просмотреть историю любого автомобиля по VIN-коду и записаться в электронную очередь в сервисные центры МВД.

Онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на Правительственном портале kmu.gov.ua в разделе «Электронные услуги». Доступ к е-Кабинету будет осуществляться с помощью цифровой подписи, BankID или MobileID.

Проект реализован в партнерстве Главного сервисного центра МВД и Государственного агентства по вопросам электронного правительства и при поддержке проекта USAID / UK aid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах»/TAPAS и Фонда Восточная Европа.

«Сегодня государственные услуги выходят на новый уровень качества. С начала реформы диджитализация была одним из наших приоритетов, электронный кабинет водителя – главный ее результат на данный момент. Этот сервис минимизирует затраты времени и усилий клиентов сервисных центров МВД, делает самые популярные услуги одинаково доступными для всех граждан страны, исключает человеческий фактор и ликвидирует коррупционные риски», – отметил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Отметим, что ранее большинство административных и сервисных услуг предоставлялись водителям только непосредственно в СЦ МВД. Так, актуальную информацию о транспортном средстве и водительском удостоверении можно было узнать только после личного обращения граждан, что требовало личного присутствия. В то же время информацию о штрафах можно было получить только в виде почтового сообщения через несколько дней после совершения правонарушения.

Отныне водители могут зайти в свой е-Кабинет, выбрав удобный для себя порядок электронной идентификации, и воспользоваться рядом услуг, переведенными в удобный онлайн-формат.

К примеру, гражданин может:

просмотреть информацию о своем водительском удостоверении (национальное и международное);

узнать всю актуальную информацию о своих транспортных средствах (технические характеристики, право собственности, истории авто);

проверить, наложены ли отягощения на ТС;

оперативно получить полную информацию об админнарушении.

«Чтобы воспользоваться всеми преимуществами Кабинета, необходимо пройти электронную идентификацию. Это обязательное условие доступа практически ко всем публичным услугам, предоставляемым государством в онлайне. Отныне украинцам доступна мобильная идентификация, то есть MobileID, предусматривающая интеграцию цифровой подписи в SIM-карту телефона. Поэтому е-услуги становятся еще удобнее и доступнее для граждан «, – отметил председатель Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Александр Рыженко.

Таким образом, благодаря е-Кабинету отныне больше не нужно стоять в очереди в банках или заполнять «от руки» платежки. Здесь пользователь сможет быстро как сформировать платеж, так оплатить его онлайн.

Для желающих заказать индивидуальные номерные знаки в Электронном кабинете водителя доступна возможность быстрой проверки, свободен ли выбранный знак в данном регионе и возможность сразу заказать его макет. Также с помощью е-Кабинета можно эффективно организовать свой визит в СЦ МВД, выбрав онлайн удобные дату и время. Сервис поможет избежать очередей и заранее спланировать свой день.

Очень важным нововведением стала возможность проверить любое транспортное средство по VIN-коду, что удобно при купле-продаже авто. Так, бесплатно можно узнать о последней операции с транспортным средством, дату и место его последней регистрации, год выпуска и общие технические характеристики.

За 45,68 гривен пользователям Электронного кабинета водителя станет доступна информация о количестве предыдущих владельцев, участии авто в ДТП, наличии запрета на продажу или отягощений, страхования и тому подобное.

«Запуск электронного кабинета водителя был одной из приоритетных задач нашего проекта на 2018 год в рамках поддержки украинского правительства в развитии электронных сервисов. Ведь это не только упрощает получение услуг для более чем 4 миллиона клиентов сервисных центров МВД, но и делает процесс более прозрачным, а, соответственно, снижает потенциальные коррупционные риски. Следующий важный шаг – проведение просветительской работы с водителями, ведь до сих пор многие даже не знают, что информация, например, по VIN-коду, за которую они платили в кулуарах, доступна и бесплатна, а теперь еще и предоставляется в удобном электронном формате», – отметил Петр Матияшек, директор проекта USAID / UK aid« Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах»/TAPAS.

Напомним, что две недели назад МВД Украины запустило электронный сервис проверки свидетельства о регистрации транспортного средства.

Источник: МВД Украины