В Украине запустили производство энергонезависимых умных домов PassivDom, созданных с помощью 3D-печати





Компания PassivDom запустила в Украине франшизу по производству автономных домов, в которых можно комфортно жить без подключения к центральным сетям. Один такой дом потребляет почти в 20 раз меньше энергии, чем обычный, питается только с помощью солнечной энергии, а также повторно использует пригодные для этого отработанные ресурсы.

Жилье от PassivDom не требует подключения к энергосетям, газу или водоснабжению, но жители продолжают пользоваться всеми достижениями коммунальной цивилизации.

В доме есть мебель, укомплектованная кухня со встроенной энергосберегающей бытовой техникой, система вентиляции с рекуператором, мощный тепловой насос, камера и термостат Nest, проектор со 100-дюймовым экраном, акустическая система Sonos, интернет, «умный» дверной замок со сканером отпечатка пальцев и возможностью удаленного доступа. Благодаря модульности и простоте монтажа дом не требует специального фундамента и может быть установлен на любую подходящую ровную поверхность.

Кроме энергонезависимости и дружественных к окружающей среде технологий, PassivDom является полноценным «умным домом» (Smart Home). В нем работают 24 интеллектуальные инженерные системы, среди которых: контроль качества воздуха, содержания кислорода и углекислого газа, контроль качества воды с обратным осмосом и минерализацией, антибактериальная и антивирусная защита питьевой воды и воздуха, адаптивная система освещения. Возможен постоянный мониторинг статуса и управления системами дома через мобильное приложение.

«Мы лицензировали производство в Украине и дом modulOne, который показываем на iForum — первый, собранный по франшизной лицензионной модели в Киеве. Заказы принимаем через сайт, для украинского рынка мы установили специальную сниженную цену, а с октября планируем начать отгружать первые дома. Мы рады, что первая экспериментальная линия по франшизе заработала именно в Украине. Линия будет выпускать 5-6 домов в месяц, мы умышленно начинаем с меньшей мощности, чтобы отработать все возможные проблемы. В Украине для этого есть очень благоприятная среда. У нас достаточно лояльное законодательство, сертификация и лицензирование. Кроме того, у нас очень трудолюбивые люди. Запускать производство в Украине — намного интереснее с точки зрения экспериментов» — отметил Максим Гербут, основатель PassivDom.

По словам создателей проекта, для того, чтобы собрать 5 домов на украинской линии производства, сегодня нужны 15 работников и один месяц времени. Однако, как напоминает Максим Гербут, этому предшествовали 3 года разработок и 15 лет опыта работы в строительстве энергосберегающих домов.

Отметим, что в США стоимость дома modulOne находится в диапазоне $90,000-$199,000, а дома modulTwo — в диапазоне $162,000-$359,999.

Источник: Greencubator, PassivDom