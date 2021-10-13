Вчора відбувся Всеукраїнський урок з профорієнтації «Обери професію своєї мрії», який у прямому ефірі подивились школярі та викладачі понад 15 000 шкіл з усіх регіонів України (в кінці матеріалу є посилання на відео уроку для тих, кто пропустив трансляцію). Під час уроку зіркові гості ділились історіями свого успіху, якого вони досягли, працюючи в Україні.

З-поміж гостей були шеф-кухар Євген Клопотенко, олімпійський чемпіон Токіо-2021, народний депутат Жан Беленюк, чемпіонка світу з пара-карате, телеведуча, громадська діячка Уляна Пчолкіна.

Крім того, кар’єрна консультантка для підлітків, яка проводить консультації для дітей у різних країнах світу, Ганна Різніченко поділилась із учасниками секретами того, як визначити найкращу професію для себе.

«Ми всі бачимо, як сучасний світ швидко змінюється, як зникають одні професії та з’являються інші, перестають бути потрібними одні навички та компетенції, а стають затребуваними нові. Саме тому МОН бачить своїм завданням готувати наших учнів до свого професійного становлення вже зараз, робити це максимально синхронно з новаціями і швидкими темпами розвитку сучасного світу. Нова українська школа, зокрема, передбачає запровадження в освітній процес нових навчальних програм для опанування сучасних компетенцій. А Всеукраїнський проєкт з профорієнтації та побудови кар’єри “Обери професію своєї мрії” (який ми розпочали в цьому навчальному році) створений, щоб учні мали можливість визначатися зі своїми пріоритетами професійного розвитку вже зараз, отримували для цього усю необхідну інформацію та мотивацію», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Зазначимо, що відтепер кожен українець має можливість визначити власні здібності та таланти і свідомо зробити вибір, ким працювати, завдяки Всеукраїнському проекту з профорієнтації та побудови кар’єри «Обери професію своєї мрії».

«Перш за все, ми запропонували пройти профорієнтаційне консультування та тестування тим дітям, які найбільше цього потребують: сиротам, позбавленим батьківської опіки, із малозабезпечених та багатодітних сімей, які навчаються у 7-11 класах. Тепер ми пропонуємо всім учням українських шкіл та закладів професійно-технічної освіти долучитись до цього проекту. Наступним етапом стане залучення студентів закладів вищої освіти. Фінальний же етап передбачає участь дорослих громадян України, які бажають з’ясувати, у якій сфері вони можуть стати найуспішнішими, адже в сучасному світі доросла людина змінює професію декілька разів упродовж життя. Таким чином, за цей і наступні роки ми плануємо охопити понад 10 млн. осіб. Сподіваємось, що проект стане справжнім соціальним ліфтом для українців», – поділились планами директор Інституту модернізації змісту освіти Євген Баженков та виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

Організаторами уроку виступили Міністерство освіти і науки, Інститут модернізації змісту освіти, Асоціація інноваційної та цифрової освіти та компанія «HRYOU» за сприяння радниці-уповноваженої Офісу Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарії Герасимчук. Слід зауважити, що Всеукраїнський урок з профорієнтації «Обери професію своєї мрії» потрапив до Національної Книги Рекордів та отримав відповідний сертифікат.

Зазначимо, що через стрімке зростання нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 по всій Україні, Міністерство освіти і науки рекомендує закладам загальної середньої освіти оголосити канікули з 18 жовтня 2021 року.

Джерело: Міністерство освіти і науки України