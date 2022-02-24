В Україні введено воєнний стан: що це означає та як вплине на громадян

Після початку пвномасштабного наступу Росії на Україну Верховна рада провела термінове засідання вранці 24 лютого. Під час засідання депутати проголосували за введення воєнного стану в Україні, який раніше оголосив президент країни. Це рішенні підтримали 300 народних обранців.
- Воєнний стан в Україні — це особливий правовий режим, що вводиться у разі загрози національній безпеці. Запровадження воєнного стану пропонується РНБО, погоджується президентом і затверджується Верховною Радою України.
- Воєнний стан введено на всій території України із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
- Згідно зі ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) може здійснювати різні заходи правового режиму воєнного стану.
- Встановлювати посилену охорону важливих об’єктів національної економіки та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, і вводити особливий режим їхньої роботи;
- Вживати додаткових заходів щодо посилення охорони державної таємниці.
- Встановлювати порядок використання фонду захисних споруд цивільного захисту.
- Запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення.
- Використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю.
- Примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об’єднань.
- Запроваджувати комендантську годину, а також встановлювати спеціальний режим світломаскування.
- Встановлювати особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян. іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.
- Встановлювати заборону або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан.
- Забороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку у Міністерстві оборони України, Службі безпеки України чи Службі зовнішньої розвідки України, змінювати місце проживання (місце перебування) без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу Служби безпеки України чи Служби зовнішньої розвідки України.
- Перевіряти документи в осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України.
- Забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів.
- Порушувати у порядку питання про заборону діяльності політичних партій, громадських об’єднань, якщо вона спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави.
- Регулювати роботу підприємств телекомунікацій, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та ЗМІ, а також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення.
- Забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі.
- У разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучати у підприємств, установ і організацій, окремих громадян телекомунікаційне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, комп’ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби зв’язку.
- Забороняти торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними та отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі.
- Встановлювати особливий режим у сфері виробництва та реалізації лікарських засобів, які мають у своєму складі наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, інші сильнодіючі речовини.
Вилучати у підприємств, установ і організацій навчальну та бойову техніку, вибухові, радіоактивні речовини та матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини.
Обмежувати проходження альтернативної (невійськової) служби.
Встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців, евакуйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів і установ.
Проводити евакуацію населення, якщо виникає загроза його життю або здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення.
Здійснювати обов’язкову евакуацію затриманих осіб, що перебувають в ізоляторах тимчасового тримання; підозрюваних, обвинувачених осіб, щодо яких застосовано запобіжний захід — тримання під вартою, що перебувають в слідчих ізоляторах.
Запроваджувати у разі необхідності нормоване забезпечення населення основними продовольчими та непродовольчими товарами, лікарськими засобами та виробами медичного призначення.
Усувати з посад керівників підприємств, установ і організацій за неналежне виконання ними обов’язків, визначених Законом України «Про правовий режим воєнного стану», та призначати виконувачів обов’язків керівників зазначених підприємств.
Інтернувати (примусово оселяти) громадян іноземної держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти України.