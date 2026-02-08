tradfi
Украинцам, которые зарегистрируют на себя "российские Starlink", грозит пожизненное заключение

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Українцям, які зареєструють на себе "російські Starlink", загрожує довічне увʼязнення

Враг пытается обойти блокировку Starlink после введения обязательной верификации терминалов в Украине. Минобороны предупредило украинцев об уголовной ответственности за регистрацию оборудования, которое фактически используется российскими военными. Такие действия будут квалифицироваться как государственная измена.


После того как враг начал устанавливать «Starlink» на «Шахеды«, SpaceX запретила использование Starlink россиянами. В Украине заработала система обязательной верификации и отключения непризнанных терминалов, российские подразделения массово потеряли доступ к спутниковой связи. Это существенно ограничило их возможности по управлению дронами и координации действий на фронте; ситуация для врага стала почти катастрофической. На этом фоне россияне пытаются восстановить доступ к Starlink через гражданских лиц в Украине. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей «Флеш» Бескрестнов.

«Для противника Старлинк настолько важен, что они развернули целую сеть поиска предателей, готовых оформить Старлинк на себя в ЦПАУ», — пишет он.

Для противника Старлінк настільки важливий, що вони розгорнули цілу мережу пошуку зрадників, готових оформити Старлінк на себе в ЦНАП.
byu/orest_chornobai inreddit_ukr


По его словам, речь идет о преднамеренной регистрации терминалов на украинских граждан с последующей передачей или использованием этих устройств российской стороной. Такие схемы уже отслеживаются, а данные регистрации могут быть сопоставлены с серийными номерами терминалов, обнаруженных у врага.

«Предатели правильно не спешат, потому что мы сверим номера Старлинков у врага с данными ЦНАП и «любители легких денег» получат 15 лет или пожизненное заключение, если этот Старлинк станет причиной гибели людей», — предупреждает «Флеш».

В Минобороны отмечают: любое участие в схемах регистрации или легализации Starlink для российских военных приравнивается к сотрудничеству с врагом и будет иметь самые жесткие правовые последствия.

Минцифра ранее объясняла, что каждый терминал Starlink в Украине привязывается к конкретному владельцу и региону использования. Неверифицированные терминалы работать не будут. Данные проходят проверку, а несоответствие или попытки переоформления могут стать основанием для блокировки устройства и передачи информации правоохранительным органам. Система верификации создавалась именно для того, чтобы исключить использование Starlink врагом.

Українцям, які зареєструють на себе "російські Starlink", загрожує довічне увʼязнення
Отдельно власти отмечают: легальная регистрация и верификация Starlink для гражданских, ФЛП или компаний не представляет никаких рисков при условии добросовестного использования. О том, что, как пройти верификацию терминала Starlink в Украине, мы ранее подробно писали — с пошаговым объяснением и перечнем необходимых данных.

