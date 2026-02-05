Такмед в смартфоне: в «Армия+» добавили бесплатный симулятор оказания помощи раненым

В приложении Армия+ появился доступ к LifesaverSIM — мобильному симулятору, который позволяет практически отрабатывать навыки тактической медицины на смартфоне или планшете. Программа превращает обучение в технологический тренажер для боевых ситуаций и сочетает интерактивные миссии и симуляции с реалистичной графикой и аудио.





Курсы TCCC (Tactical Combat Casualty Care) доступны бесплатно для военных без ограничений по количеству прохождений и работают даже офлайн после загрузки материалов. Чтобы начать обучение, достаточно установить LifesaverSIM через App Store или Google Play и авторизоваться через Армия+ — профиль создается анонимно, персональные данные вводить не нужно.

LifesaverSIM — это мобильный игровой симулятор тактической медицины и первой помощи, созданный совместно с боевыми медиками и инструкторами по стандартам TCCC/NATO и проверенный в боевых условиях. Он позволяет отрабатывать базовые навыки остановки кровотечения, наложения турникетов или тампонирования ран, а также проходить полный алгоритм действий по оказанию помощи раненым согласно международным протоколам.

Кроме курсовых миссий, приложение поддерживает генератор симуляций с большим количеством сгенерированных сценариев для закрепления знаний и тренировок в различных ситуациях, а также содержит тренировочные упражнения (Drills) для повторения отдельных навыков. Примерно в последних обновлениях появились новые функции, в частности расширенное обучение Combat Lifesaver и курс контроля кровотечения, которые тоже доступны бесплатно для всех пользователей.





Графическое и аудиовизуальное оформление симулятора имитирует реалистичные симптомы и события, а мгновенный анализ действий и ошибок после каждой миссии позволяет получить подробный отчет об эффективности и рекомендации по улучшению результатов. Такой подход к обучению разработчики позиционируют как более эффективный для усвоения последовательности действий и тактики, чем традиционные теоретические материалы или видео.

В приложении Армия+ курсы по тактической медицине уже были доступны в разделе «Обучение», но партнерство с LifesaverSIM значительно расширяет функциональность этого блока: пользователи могут не только читать материалы, но и активно тренировать навыки с помощью интерактивного симулятора. Обучение доступно без временных ограничений и может быть пройдено в любой удобный момент — это соответствует международным стандартам TCCC и способствует повышению уровня подготовки тех, кто может оказаться в критической ситуации.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Сейчас в программе «Плюсы» уже 20 партнеров в 9 категориях. Поэтому, отныне присоединился и LifesaverSIM, который открыл в Плюсах новое направление — обучение. По состоянию на 2025 год программой пользуются более 1 млн военных, которые ежемесячно осуществляют около 300 000 использований Плюсов. В целом военные уже воспользовались сервисом более 8 млн раз, сэкономив более 504 млн грн, а более 110 тыс. раз поделились кодами с родными.

Источник: Министерство Обороны Украины