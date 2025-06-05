Взломал 5000 клиентов хостинга и намайнил на $4,5 млн — Киберполиция разоблачила хакера

Киберполиция Запорожской области разоблачила 35-летнего хакера, который взломал аккаунты более 5 тыс. клиентов известного хостинга и майнил криптовалюту на серверах.

Преступной деятельностью уроженец Полтавы занимался еще с 2018 года. В открытых источниках он находил информацию о слабых местах защиты международных кампаний, чтобы получить доступ к их серверам. Как следует из сообщения киберполиции, указанный эпизод с хостинг-провайдером был не единственным.

После получения доступа злоумышленник разворачивал на серверах виртуальные машины, на которых запускал майнинг криптовалют за счет мощности серверов. Правоохранители не сообщают, сколько хакеру удалось заработать, но ущерб они оценили в $4,5 млн (или 185 млн грн). Киберпреступник время от времени менял места жительства, в частности в Запорожский, Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Во время обыск у подозреваемого киберполицейские изъяли компьютеры, телефоны и другие вещественные доказательства. Осмотр техники позволил разоблачить много учетных записей на хакерских форумах, связанных с ее пользователем. Были найдены данные почтовых ящиков, использованных для взлома, криптокошельки для сохранения сгенерированных активов, софт для майнинга, удаленного управления и сбора информации.

Киберполиция начала уголовное производство по ч. 5 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей). Правонарушения предусматривают лишение свободы до 15 лет с ограничениями в трудоустройстве до 3 лет.