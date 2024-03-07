В Украине перестал работать Ukr.net в Украине

Утром 7 марта перестал работать один из самых популярных украинских сайтов Ukr.net. При попытке зайти, выводится сообщение, что «Нет связи с сайтом».
Причины пока неизвестны, представители ресурса пока не прокомментировали ситуацию. По состоянию на 11:30 четверга Ukr.net все еще не возобновил работу.
Глобальные проблемы со входом в Facebook, а ленты в Instagram и Threads не обновляются
UPD: официальный комментарий, опубликованный на ТГ-канале ukr.net:
Домен UKR.NET по неизвестным причинам был отключен регистратором доменных имен
Сегодня ночью, в 01:35, регистратор доменных имен Network Solutions, внезапно и без каких-либо предупреждений заблокировал домен ukr.net. В результате интернет-пользователям стали недоступны лента новостей UKR.NET и электронная почта @UKR.NET.
Решить проблему через службу поддержки регистратора не удалось. Надеемся, что мы сможем получить больше информации и выяснить причины и обстоятельства блокировки с началом рабочего дня офиса американской компании-регистратора.
Также обратились с просьбой о помощи к чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой.
Нам жаль, что миллионы украинских пользователей, которые ежедневно читают новости на портале UKR.NET и пользуются почтой @UKR.NET, не могут этого сделать сейчас. Мы делаем все возможное, чтобы восстановиться. В этом нам помогают многие неравнодушные люди.
Мы уверены — эти сложности временные, и вскоре почта @UKR.NET и новостная лента на портале UKR.NET снова заработают.
UPD2: Сайт начал оправляться после сбоя — похоже, домен уже включили, но обновление базы записей DNS серверов займет некоторое время.
Поэтому у одних пользователей сайт уже работает, а у других — пока нет.
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