В Украине планируют возобновить производство автомобилей ЛуАЗ – электрического пикапа с двигателем на 5 кВт по цене около $5000

Владелец и руководитель компании Luaz Motors Вадим Игнатов заявил о намерении возродить известный автомобильный бренд ЛуАЗ. Он намерен приступить к производству электромобилей под этой маркой.

По мнению Вадима Игнатова, Украине необходимо транспортное средство, которое могло бы удовлетворить потребности малого бизнеса, фермерских хозяйств и домохозяйств. К тому же, такой автомобиль должен иметь простую конструкцию и быть легко пригодным к обслуживанию или ремонту. Вместе с тем автомобиль должен быть электрическим, пригодным к производству в Украине и иметь доступную цену.

«Когда-то в украинской истории уже был такой автомобиль, но с ДВС. Это славная Волынянка – ЛуАЗ 969, автомобиль верой и правдой служивший многим украинцам годами», – пишет Вадим Игнатов.

Ему было досадно, что этот бренд исчез в неспокойные годы. Потому Игнатов решил возродить его и начать выпуск электромобилей ЛуАЗ. Для этого уже было сделано много работы. Так, выбран оптимальный, по мнению Игнатова, форм-фактор – пикап. Он сможет удовлетворить потребности утилитарных перевозок и имеет универсальную платформу для большого количества вариантов использования.

Планируется выпускать два варианта пикапа:

«Фермер» – с двухместной кабиной и большим грузовым отсеком;

«Сити» – с четырехместной кабиной и меньшим грузовым отсеком.

Уже удалось разработать и протестировать конструкцию пикапов – крепкую, надёжную и не сложную в производстве. Разработана оптимальная система электрического привода, которая с одной стороны предоставляет минимально необходимые эксплуатационные качества, а с другой обеспечивает минимальное потребление электрической энергии. Тем самым снижаются требования к аккумуляторной батарее, стоимость которой составляет основную часть цены всего электромобиля. Сейчас проходят ходовые испытания, тестирование в реальных условиях использования и на разных местностях.

По данным Auto-Consulting, электрический пикап ЛуАЗа получил двигатель мощностью 5 кВт. Он потребляет 7 кВтч энергии на 100 км пробега и обеспечит максимальную скорость 50 км/ч (чтобы соответствовать требованиям категории L7e). Ориентировочная цена транспортного средства будет немного превышать $5000.

Вместе с тем впереди ещё немало работы, и война вносит свои коррективы в первоначальные планы. Поскольку Луцк находится в опасной приграничной зоне, где каждый день можно ждать провокации со стороны агрессоров, производство решили разворачивать в других, более безопасных регионах Украины. Также возникли сложности с поставщиками запчастей, поскольку некоторые компании разрушены, некоторые работают нестабильно.

Однако в ближайшее время испытания будут завершены, существующие проблемы должны решить в ближайшее время, и уже в начале следующего года планируется начать приём заказов на украинский электромобиль ЛуАЗ.