В Украине стартовали продажи новых ноутбуков Acer Aspire 3 и Nitro 5 на процессорах AMD Ryzen 7000-й серии — от 15 999 грн до 50 999 грн

Украинский офис Acer сообщил о расширении предложения ноутбуков на процессорах AMD Ryzen 7000-й серии — такие появились в линейках Nitro 5 и Aspire 3. Целевой аудиторией первых, как известно, являются геймеры, тогда как Aspire 3 — ультракомпактная модель, оптимальная для работы с «легкими» медиа-файлами и офисными программами (так, «печатная машинка»).

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Как уже отмечалось, главное отличие новинок – новая платформа AMD Ryzen 7000 . Базовые конфигурации Aspire 3 используют энергоэффективные двухъядерные Athlon Gold 7220U (Zen 2) с рабочими частотами 2,4-3,7 ГГц и TDP 15 Вт. Графика здесь – встроенная AMD Radeon 610M. Линейка Nitro 5 в плане производительности несколько интереснее, поскольку предлагает более мощные CPU — вплоть до Ryzen 7 7735HS с 8 ядрами Zen 3+ (16 потоков) и максимальной частотой Boost 4,75 ГГц при уровне TDP 54 Вт. Кроме того, вдобавок к встроенному GPU модели Nitro 5 оснащаются дискретным адаптером GeForce RTX 3050 или 3050 Ti.

В обоих случаях диагональ составляет 15,6 дюйма – панель IPS с разрешением Full HD. В то же время, экран геймерского Nitro 5 отличается поддержкой кадровой частоты 144 Гц, что не помешает в играх с высокой динамикой.

Объем ОЗУ достигает 16 ГБ – в Nitro 5 используется память DDR5-4800, тогда как Aspire 3 оснащается энергоэффективной LPDDR5, пришедшей на смену модулям DDR4. Подсистема хранения данных представлена ​​512-ГБ NVMe-накопителем с интерфейсом PCI Express 4.0 (Nitro 5) или 1-ТВ SSD в Aspire 3. Среди прочего оснащение – беспроводной модуль Wi-Fi 6/Bluetooth 5.1 и порт USB Type-C (USB 3.2 Gen 2).

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Что касается изменений в дизайне, новая версия Aspire 3 отличается более тонкими рамками вокруг экрана (соотношение площади экрана к корпусу достигает 79,86%) и окрасом (на выбор серебристый, розовый и золотистый). В то же время, Nitro 5 стал более подтянутым и выделяется на фоне предшественников улучшенной системой охлаждения с двумя впускными отверстиями и четырьмя отверстиями для вывода воздуха. СО Aspire 3 также претерпела изменения: производитель отмечает увеличение на 78% площади поверхности вентилятора и прирост эффективности отвода тепла на 17% по сравнению с предыдущими моделями.

Цены Acer Nitro 5 и Aspire 3 на процессорах Ryzen 7000 серии колеблются от 15 999 грн до 50 999 грн в зависимости от конфигурации: