AMD анонсувала серію мобільних чипів Ryzen 7000 — з монструозним 16-ядерним Ryzen 9 7945HX, що розганяється до 5,4 ГГц

Разом із серією процесорів Ryzen 7000X3D зі знайомою нам технологією 3D V-Cache для настільної платформи AMD AM5, які компанія називає «найпотужнішими у світі для ігор», дебютувала також лінійка мобільних чипів Ryzen 7000. Ця новина якраз про них, а наступна вже буде про мобільні відеокарти Radeon 7000 з архітектурою RDNA3.

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Ryzen 7000 — нові процесори AMD для ноутбуків

Перші чипи Ryzen 7000 компанія AMD анонсувала ще у вересні — Ryzen 7020 (Mendocino) для бюджетних ноутбуків. Тепер же до них приєдналися інші.

Серія Ryzen 7000 об’єднує кілька сімейств та процесорних мікроархітектур — Zen2, Zen3, Zen3+ та найактуальніша Zen4. Ба більше, щоб заплутати споживачів ще сильніше, AMD у цій серії використовує також різну вбудовану графіку — Vega, RDNA2 та найновішу RDNA3. Також моделі різних сімейств відрізняються за кількістю ядер, тактовими частотами та TDP. Водночас флагманські рішення близькі за своїми характеристиками до настільних «камінців».

Найцікавіші підсерії — Ryzen 7040 і 7045. Обидві опираються на новітню процесорну архітектуру Zen4. Так, у першій хвилі AMD запускає серії Phoenix та Dragon Range: перша призначена для преміальних ультратонких ноутбуків, а друга — для високопродуктивних геймерських моделей. Фактично Dragon Range — це відповідь HX-серії Core 13-го покоління, до якої увійшли моделі для найбільш продуктивних ноутбуків та мобільних робочих станцій; вони використовують той же кристал, що й десктопні аналоги,

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Ryzen 9 7945HX — перший мобільний процесор AMD з 16 ядрами

Головна зірка сімейства Dragon Range — флагманський процесор Ryzen 9 7945HX, який може запропонувати 16 ядер Zen4 (32 потоки), робочі частоти 2,2-5,4 ГГц та 80 МБ загального кешу (L2+L3). Це вперше AMD пропонує 16 ядер в мобільному процесорі. За це процесор розплачується слабшою вбудованою графікою (на кристалі помістилося лише два обчислювальні блоки 2 CU) та високими апетитами. Показник TDP варіюється в межах 55-75 Вт. Власне флагман Dragon Range використовує той же кристал, що настільний аналог, тільки в іншому пакуванні.

Нижче в ієрархії — 12-ядерний 7845HX, 8-ядерний 7745HX та 6-ядерний 7645HX, які працюють на частотах від 5,0 до 5,2 ГГц.

Ще раз: 16-ядерний процесор у ноутбуці! І це не “маленькі” енергоефективні ядра як у процесорах Intel з гібридною архітектурою, а 16 повноцінних ядер Zen у корпусі ноутбука. Пригадаємо, що у мобільного флагмана Core i9-13980HX, який Intel називає «найшвидшим у світі мобільним процесором», аж 24 ядра: 8 високопродуктивних та 16 енергоефективних.

AMD стверджує, що Dragon Range забезпечать приріст продуктивності 78% в Cinebench, порівнюючи з тогорічним Ryzen 6900HX. Потрібно дочекатися виходу перших ноутбуків та незалежних порівняльних тестів, проте на папері процесор Ryzen 9 7945HX виглядає дуже переконливо.

Сходинкою нижче серія 7040 — це також Zen 4. Моделі Ryzen 9 7940HS і Ryzen 7 7840HS мають вісім ядер і 16 потоків, розганяються до 5,2 ГГц за рівня TDP 34-45 Вт.

Енергоефективні Ryzen 7030 та 7035

Щодо 7030 та 7035, це фактично ребрендинг — вони опираються на архітектури попередніх поколінь Zen 3 та Zen 3+. Це енергоефективна U-серія з TDP від 15 до 35 Вт для тонких та легких ноутбуків. На слайдах презентації AMD вони рекламувалися як рішення для максимальної автономності. Найдоступніший в серії Ryzen 3 7330U запропонує 6 ядер та 12 потоків, а Ryzen 7 7730U вже має в активі 8 ядер та 16 потоків відповідно. Цікаво, що Ryzen 3 7335U має лише 4 ядра, проте споживатиме майже вдвічі більше енергії, ніж 7330U.

Доступність

Перші ноутбуки на Ryzen 7040 надійдуть у продаж у березні, а моделі з 7045 з’являться у лютому. Очікується щонайменше три ноутбуки з процесором Ryzen 9 7945HX, вихід яких вже підтвердила AMD — Dell Alienware m16&m18, ASUS ROG Strix та Lenovo Legion. Всі вони матимуть сертифікат AMD Advantage — аналог програми Intel Evo.