В Украине стартовали продажи роутеров Acer Predator Connect W6, Predator Connect W6d и Vero Connect W6 со скоростью передачи до 7,8 Гбит/с

Компания Acer сообщила о начале продаж в Украине трех новых моделей беспроводных маршрутизаторов Connect, которые распространяются под брендами Acer Vero и Predator.

Новые роутеры Acer Predator Connect W6 и Vero Connect W6 поддерживают трехдиапазонное (2,4 ГГц/5 ГГц/6 ГГц) соединение Wi-Fi 6E и обеспечивают пропускную способность до 7,8 Гбит/с. В то же время модель Predator Connect W6d использует двухполосную технологию Wi-Fi 6.

Маршрутизаторы оборудованы 4-ядерным процессором MediaTek A53 с частотой 2 ГГц, оперативной памятью LPDDR объемом 1 ГБ и накопителем емкостью 4 ГБ. К новинкам можно подключить до четырех устройств. Зона покрытия составляет до 465 м2 в сетчатой сети с двумя mesh-устройствами и до 930 м2 в системе с четырьмя mesh-устройствами.

Маршрутизаторы Predator Connect W6 и Predator Connect W6d оборудованы набором цветных светодиодных индикаторов, отображающих уровень сигнала. Это обеспечивает большую наглядность и позволяет отрегулировать положение антенн для наиболее эффективного приема и передачи сигнала. Acer Connect Vero W6m отличается минималистичным дизайном.

Для обеспечения безопасности модели Predator имеют встроенное решение Trend Micro Home Security Engine на весь срок эксплуатации. Дополнительно отмечается, что Acer Connect Vero W6m стал первым устройством, которое прошло проверку на соответствие стандартам ЕС по кибербезопасности EN 303 645 (RED).

Новые роутеры Acer уже доступны в продаже в Украине по следующим ценам:

Predator Connect W6D (FF.G25EE.001) — от 7 399 грн.

Connect Vero W6m (FF.G2FTA.001) — от 9 999 грн.

Predator Connect W6 6E (FF.G22WW.001) — от 11 799 грн.

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