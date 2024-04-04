В Украине запустился Defence Builder AcceleratorАкселерационная программа для оборонных стартапов, ее цель — быстрая доставка технологических решений на фронт.

Об этом редакция узнала из пресс-релиза проекта.

Программа Defence Builder Accelerator разработана при участии лидеров tech-экосистемы, включая Genesis, инвесткрыло Sigma Software Labs, и Киевскую школу экономики (KSE).

Среди менторов программы, представители компаний Netpeak, Skyeton, Airlogix, Finmap, Buntar Aerospace, инженеры и военные с боевым опытом, которые понимают потребности на поле боя. Имена военных и части менторов не разглашаются.

Миссия акселератора: создать условия для развития оборонного сектора страны через обучение новых команд. Акселератор поможет им разрабатывать технологии под запрос Сил Обороны. После прохождения программы разработчики будут иметь доступ к инвесторам.

О программе

Defence Builder Accelerator — это 4-месячная практическая программа для украинских оборонных разработчиков. Она нацелена на менторскую поддержку полного цикла и создание технологических решений военного назначения.

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Среди основателей программы военнослужащий ВСУ Иван Каунов (CEO) и Екатерина Бессудная (COO). Все началось с запуска Buntar Aerospace, которая создает БпЛА и софт для планирования и ведения дальней разведки, где Иван и Екатерина являются кофаундерами. К команде акселератора также присоединился Савелий Серебров на позиции программного менеджера.

Под кураторством Минобороны, именно сейчас Украина ускоряет разработку технологических инноваций для поля боя. Defence Builder Accelerator будет помогать defence tech командам со стороны военной экспертизы, инвестиций, бизнеса и стартап-комьюнити.

«Основными факторами преимущества в войне становятся smart-технологии. Развитие defence-рынка создаст условия для появления и масштабирования локальных оборонных компаний. Сочетание опыта военных, технологического бэкграунда и бизнес-навыков — то, что построит новую вертикаль украинских оборонных технологий с глобальным фокусом», — говорит Иван Каунов, соучредитель и CEO Defence Builder Accelerator.

Что получают стартапы

Программа нацелена на систематическую работу и самостоятельное обучение. Как часть инновационной оборонной инфраструктуры, Defence Builder Accelerator поможет командам перейти от «гаражного» производства к технологическим компаниям.

Акселератор поможет командам:

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создать систему менеджмента команды и постановки целей;

оформить финансовую и юридическую структуру для привлечения инвестиций;

сформировать роадмап по масштабированию производства и улучшению продукта;

получить доступ к инвесторам и привлечь инвестиции;

получить быстрый доступ к тестированиям на полигоне;

получить фидбэк с поля боя, если технология достаточного уровня готовности.

Формат акселерации:

4 месяца обучения;

100 часов онлайн-лекций от менторов;

12 личных встреч с менторами;

70% практических и 30% теоретических кейсов;

интро на 100+ инвесторов при условии готовности команды.

Критерии отбора стартапов

Учебную программу пройдут 15 стартапов в первом наборе. Они должны создавать технологии в таких направлениях:

БПЛА;

наземные роботизированные комплексы;

беспилотные надводные аппараты;

средства РЭБ и РЭР;

программное обеспечение;

решение по разминированию;

кибербезопасность;

авионика;

сенсоры.

Подать заявку могут стартапы, в которых в команде есть минимум 2 человека, MVP и отзывы от военных о продукте.

Менторы и партнеры программы

Представители военного сообщества;

представители украинских оборонных проектов Airlogix, Falcons и Himera;

Михаил Рогальский, соучредитель Monobank и The Credit Thing;

Александр Соловей, соучредитель Finmap;

Елена Мажуга, партнерка в F1V;

Сергей Богословский, основатель Trible;

Дарья Яниева, инвест-директор Sigma Software Labs;

Екатерина Бессудная, соучредитель и COO Buntar Aerospace;

Анна Знамеровская, основательница и CEO znamy

Часть менторов программы анонимны.

Как принять участие в программе

Первый набор на программу идет с 4 по 30 апреля. Для подачи необходимо заполнить форма на сайте.

Совет от команды акселератора: подаваться при любых условиях. В любом случае команда будет иметь понимание, что надо улучшить на следующий батч.