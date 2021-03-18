В утекших планах Samsung на 2021 год нет новых Galaxy Note, но в августе должен выйти Galaxy S21 FE

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Зарекомендовавший себя инсайдер Эван Блэсс (@evleaks) опубликовал часть планов Samsung по выпуску смартфонов и других мобильных устройств в текущем году.

Буквально вчера Samsung представила обновленную А-серию из трех моделей — Galaxy A32, Galaxy A52 и Galaxy A72.

Как можно видеть, следующая крупная презентация Galaxy Unpacked запланирована на 4 апреля, и она будет посвящена ПК. Говоря конкретнее, там ожидается анонс новых ноутбуков Galaxy Book, но есть вероятность, что вместе с ними будут представлены и новые хромбуки. Дальше на июнь запланирован анонс планшета Tab S7 Lite, который станет более доступной альтернативой нынешним моделям Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+. Судя по недавней записи в Geekbench, он будет построен на базе SoC Snapdragon 750G.

В июле серия Galaxy A пополнится доступной моделью A22 с поддержкой 5G, которая, если верить более ранней утечке, будет стоить в Южной Корее эквивалент 149 евро.

Наконец, самая интересная часть этого роадмапа — 19 августа пройдет очередной Galaxy Unpacked, посвященный анонсу Galaxy S21 FE, который заменит текущий «народный» флагман Samsung Galaxy S20 FE.

Эта дорожная карта подтверждает, что Samsung не планирует выпускать в этом году новую линейку Galaxy Note. В то же время на ней отсутствуют Galaxy Z Fold3 и Z Flip2, чей выход, как сообщают другие источники, запланирован на третий квартал 2021 года. С другой стороны, она не полная. Не исключено, что складные смартфоны Z Fold стоят в плане на сентябрь.