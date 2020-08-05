Snapdragon 865+, 120 Гц и S Pen. Представлены флагманские планшеты Samsung Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+
Как и ожидалось, одним из ключевых анонсов сегодняшней крупной презентации Samsung Galaxy UNPACKED 2020 стали Tab S7 и S7+ — флагманские планшеты на Android. Практически все об этих планшетах, как и о других новинках Samsung, было известно задолго до анонса, так что нам остается уточнить детали и подвести итоги.
Новинки выделяются премиальным дизайном — компактный металлический корпус и экран с тонкими рамками, а также передовыми техническими характеристиками: экраны с кадровой частотой 120 Гц и топовая SoC Qualcomm Snapdragon 865+. Другие важные отличительные особенности Galaxy Tab S7 и S7+ — поддержка фирменного настольного режима DeX (достаточно будет подключить планшет к монитору посредством кабеля HDMI-USB-C, после чего можно получить интерфейс, схожий с настольными ОС) и стилуса S Pen, обеспечивающие широкие функциональные возможности.
Различие между моделями Galaxy Tab S7 и S7+ заключается, главным образом, в дисплеях и размерах. Младшая модель оснащена матрицей IPS диагональю 11 дюймов и разрешением 2560х1600 пикселей, тогда как старшая Galaxy S7+ выделяется более качественным экраном Super AMOLED диагональю 12,4 дюйма разрешением 2800х1752 пикселя.
Для удобства и наглядности отличий все параметры сведены в таблицу.
|Модель
|Galaxy Tab S7+
|Galaxy Tab S7
|Платформа
|7 нм+ Qualcomm Snapdragon 865+: восемь ядер (1 × Kryo 585, частота 3,09 ГГц + 3 × Kryo 585, частота 2,42 ГГц + 4 × Kryo 585, частота 1,8 ГГц) + GPU Adreno 650 + двухрежимный модем Snapdragon X55, поддерживающий скорости до 7 Гбит/с на прием и 3 Гбит/с на передачу
|Дисплей
|Super AMOLED диагональю 12,4 дюйма разрешением 2800х1752 пикселя, HDR10+, 120 Гц, 420 нит
|LTPS IPS диагональю 11 дюймов и разрешением 2560х1600 пикселей, HDR10+, 120 Гц, 500 нит
|Оперативная память
|6/8 Гбайт
|Флеш-память
|128/256 Гбайт (UFS 3.0)
|SIM-карты
|Nano-SIM (версия с поддержкой LTE/5G)
|Беспроводные модули
двухдиапазонный Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, GPS
|Основная камера
|Система из двух камер разрешением 13 и 5 Мп, поддержка записи [email protected]
|Фронтальная камера
|Одинарная разрешением 8 Мп
|Сканер отпечатка пальцев
|Есть, встроенный под экран
|Есть, на боковой грани
|Разъемы
|USB 3.2 Type-C, магнитный разъем для подключения аксессуаров, microSDXC
|Аккумулятор
|10090 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 45 Вт
|8000 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 45 Вт
|Стереодинамики
|четыре динамика AKG с поддержкой Dolby Atmos
|Габариты
|285х185х5,7 мм
|253,8×165,3×6,3 мм
|Масса
|575 граммов
|498 граммов
|Операционная система
|Android 10 + UI 2
|Цвета корпуса
|Mystic Black, Mystic Bronze, Mystic Silver
Планшеты Samsung Galaxy Tab S7+ и S7 начнут продаваться на некоторых рынках с 21 августа.
Рекомендуемые европейские цены для Samsung Galaxy Tab S7+:
- 6/128 — €900 (Wi-Fi) и €1,100 (5G)
- 8/256 — €980 (Wi-Fi) и €1,180 (5G)
Для Samsung Galaxy Tab S7:
- 6/128 — €700 (Wi-Fi) и €800 (5G)
- 8/256 — €780 (Wi-Fi) и €880 (5G)
Увы, подробностей об условиях выпуска Galaxy Tab S7 и S7+ в Украине пока нет.