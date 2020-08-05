Snapdragon 865+, 120 Гц и S Pen. Представлены флагманские планшеты Samsung Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+

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Как и ожидалось, одним из ключевых анонсов сегодняшней крупной презентации Samsung Galaxy UNPACKED 2020 стали Tab S7 и S7+ — флагманские планшеты на Android. Практически все об этих планшетах, как и о других новинках Samsung, было известно задолго до анонса, так что нам остается уточнить детали и подвести итоги.

Новинки выделяются премиальным дизайном — компактный металлический корпус и экран с тонкими рамками, а также передовыми техническими характеристиками: экраны с кадровой частотой 120 Гц и топовая SoC Qualcomm Snapdragon 865+. Другие важные отличительные особенности Galaxy Tab S7 и S7+ — поддержка фирменного настольного режима DeX (достаточно будет подключить планшет к монитору посредством кабеля HDMI-USB-C, после чего можно получить интерфейс, схожий с настольными ОС) и стилуса S Pen, обеспечивающие широкие функциональные возможности.

Различие между моделями Galaxy Tab S7 и S7+ заключается, главным образом, в дисплеях и размерах. Младшая модель оснащена матрицей IPS диагональю 11 дюймов и разрешением 2560х1600 пикселей, тогда как старшая Galaxy S7+ выделяется более качественным экраном Super AMOLED диагональю 12,4 дюйма разрешением 2800х1752 пикселя.

Для удобства и наглядности отличий все параметры сведены в таблицу.

Модель Galaxy Tab S7+ Galaxy Tab S7 Платформа 7 нм+ Qualcomm Snapdragon 865+: восемь ядер (1 × Kryo 585, частота 3,09 ГГц + 3 × Kryo 585, частота 2,42 ГГц + 4 × Kryo 585, частота 1,8 ГГц) + GPU Adreno 650 + двухрежимный модем Snapdragon X55, поддерживающий скорости до 7 Гбит/с на прием и 3 Гбит/с на передачу Дисплей Super AMOLED диагональю 12,4 дюйма разрешением 2800х1752 пикселя, HDR10+, 120 Гц, 420 нит LTPS IPS диагональю 11 дюймов и разрешением 2560х1600 пикселей, HDR10+, 120 Гц, 500 нит Оперативная память 6/8 Гбайт Флеш-память 128/256 Гбайт (UFS 3.0) SIM-карты Nano-SIM (версия с поддержкой LTE/5G) Беспроводные модули двухдиапазонный Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, GPS Основная камера Система из двух камер разрешением 13 и 5 Мп, поддержка записи [email protected] Фронтальная камера Одинарная разрешением 8 Мп Сканер отпечатка пальцев Есть, встроенный под экран Есть, на боковой грани Разъемы USB 3.2 Type-C, магнитный разъем для подключения аксессуаров, microSDXC Аккумулятор 10090 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 45 Вт 8000 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 45 Вт Стереодинамики четыре динамика AKG с поддержкой Dolby Atmos Габариты 285х185х5,7 мм 253,8×165,3×6,3 мм Масса 575 граммов 498 граммов Операционная система Android 10 + UI 2 Цвета корпуса Mystic Black, Mystic Bronze, Mystic Silver

Планшеты Samsung Galaxy Tab S7+ и S7 начнут продаваться на некоторых рынках с 21 августа.

Рекомендуемые европейские цены для Samsung Galaxy Tab S7+:

6/128 — €900 (Wi-Fi) и €1,100 (5G)

8/256 — €980 (Wi-Fi) и €1,180 (5G)

Для Samsung Galaxy Tab S7:

6/128 — €700 (Wi-Fi) и €800 (5G)

8/256 — €780 (Wi-Fi) и €880 (5G)

Увы, подробностей об условиях выпуска Galaxy Tab S7 и S7+ в Украине пока нет.