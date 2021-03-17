Глава Samsung заявил, что в этом году новый Galaxy Note, скорее всего, не выйдет





О вероятном отказе от выпуска новой модели в популярной линейке Galaxy Note в этом году рассказал соглава и сооснователь Samsung Electronics Дон-Джин Кох на ежегодном собрании акционеров, оговорив, что компания целится на 2022 год, сообщает Bloomberg.

Samsung объявила, что в этом году линейка Galaxy Note, скоре всего, не получит обновление, в контексте царящего сейчас «кризиса полупроводников». На встрече руководство Samsung предупредило инвесторов, что продолжающийся глобальный дефицит полупроводников с высокой долей вероятности окажет влияние на бизнес компании в следующем квартале.

«Note позиционируется как высококлассная модель в нашей продуктовой линейке. Вторая флагманская модель в году может стать тяжелым бременем, поэтому с выпуском новой модели Note во втором полугодии могут возникнуть трудности. Сроки ее выпуска могут быть изменены, но сейчас мы планируем выпустить новый Note в следующем году». Дон-Джин Кох, соглава и сооснователь Samsung Electronics

Судя по всему, есть и другая причина вероятной отмены (или переноса) Galaxy Note 2021 года, которая связана с оптимизацией модельного ряда, упомянутой Дон-Джин Кохом на встрече.

За последние два года было множество сообщений от авторитетных источников, что Samsung планирует объединить линейки Galaxy S и Galaxy Note, отказавшись от последней в пользу складных моделей Z Fold. Нынешняя топовая версия флагмана Galaxy S21 Ultra оснащается крупным 6,8-дюймовым сенсорным дисплеем и поддерживает перо S Pen. Иными словами, в этом поколении линейка Galaxy S окончательно перетянула на себя особенности Galaxy Note. Ранее сообщалось, что Galaxy Note20 FE станет последней моделью линейки Galaxy Note, но затем появились сообщения, что Samsung пока не намерена прощаться с линейкой Galaxy Note.

Как бы в итоге не сложилась судьба Galaxy Note, эти заявления главного по мобильному направлению явно указывают, что в этом году новой модели можно не ждать.