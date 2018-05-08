В Xiaomi работает более 14,5 тыс. человек. Из них 38% заняты НИОКР, а 15,7% – разработкой оболочки MIUI

Общеизвестно, что пользователи по-разному относятся к фирменной оболочке MIUI, некоторые даже отказываются покупать продукцию Xiaomi как раз из-за фирменного софта. Вместе с тем сама по себе прошивка MIUI является одной из самых популярных на сегодняшний день – в декабре исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявлял о более 300 млн активных пользователей MIUI по всему миру. А никто не задавался вопросом о том, сколько вообще людей работает в Xiaomi? Или какова численность сотрудников того или иного подразделения популярного китайского производителя?

Как известно, недавно Xiaomi подала заявку на крупнейшее в мире IPO с 2014 года. При этом в рамках этого процесса Xiaomi опубликовала подробные финансовые данные, которые и позволяют получить ответы на поставленные в конце предыдущего абзаца вопросы.

Итак, на сегодняшний день в штате Xiaomi насчитывается 14513 человек. Большая часть сотрудников сосредоточена в Китае, но в этом нет ничего удивительного. Остальные распределены между представительствами в Индии, Индонезии, Гонконге и на Тайване.

Отдельно стоит отметить, что Xiaomi вкладывает значительные ресурсы в НИОКР. Различными разработками в составе тех или иных подразделений в общей сложности занимаются 5515 человек или 38% всего штата.

Что касается разработки графической оболочки MIUI, ее развитием занимается 2275 человек (15,7%). Для сравнения, продажами и сервисным обслуживанием заняты 6048 сотрудников (41,7%). Отдельно выведено число сотрудников приоритетного для компании подразделения искусственного интеллекта и облачных технологий – 700 человек. Также упоминается трудовые ресурсы телевизионного подразделения – 435 сотрудников, и экосистемы умного дома Mijia – 955 человек.

Источник: gizmochina